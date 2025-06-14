出國當心踩紅線！申請「1護照」恐丟台灣身分　效期過也照辦

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著暑假旅遊旺季到來，部分台灣旅客計畫經中國前往俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然等地，卻有民眾為圖方便，申辦效期僅3個月的「中國邊境旅遊護照」。對此，陸委會副主委梁文傑13日強調，依《兩岸人民關係條例》，台灣人民不得申領中國護照、定居證等身分證件，即使護照已過期，曾經領用仍構成違法，政府將依法註銷其台灣戶籍與護照。

梁文傑舉2017年案例說明，一家中部旅行社組團前往中俄邊境旅遊，團隊從中國入境俄羅斯海參崴，領隊因此申辦「中國邊境旅遊護照」，雖然該護照效期僅3個月且早已逾期，但當局查獲後仍註銷該領隊的台灣戶籍與護照，原因就在於「是否過期不是重點，重點是曾領用」。

針對媒體質疑政府處理個案標準不一，梁文傑也進一步說明，過去清查軍公教人員是否持有中國身分時，曾查獲2名公務員擁有大陸身分證，惟兩人皆為幼時由父母代辦，且在清查過程中主動承認，因此主管機關考量情節特殊，允許保留其台灣身分，但要求於離職後赴陸註銷大陸戶籍。

▲張立齊去年取得對岸「定居證」，高調接受陸媒採訪。（圖／翻攝北京日報）

反觀台籍教師張立齊於2024年在中國申領定居證後，還曾在網路上公開宣揚，引發輿論關注。陸委會確認其確實領用過定居證，雖張聲稱該證已失效、亦未申請大陸戶籍與身分證，但因無法證明其說法，政府最終依法註銷其台灣國籍。

梁文傑重申，任何中國證件的效期是否仍有效並非重點，關鍵在於是否「曾領用」，中國一般護照效期長達10年，「邊境旅遊護照」則效期3個月，由中國公安機關簽發給申請中俄邊境旅遊的中國公民，透過當地旅行社統一辦理，台灣居民若持此證件參團，無論動機與用途為何，一律違法。

陸委會提醒，民眾若計畫前往俄羅斯及周邊國家，務必留意所使用的旅行證件來源，切勿因一時便利申辦中國邊境護照，以免觸法。未來政府仍將持續依《兩岸條例》嚴查類似情況，確保台灣主權與法治尊嚴。