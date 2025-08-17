　
社會 社會焦點 保障人權

好兇！懷疑外送員是檢舉達人　賓士男違停下車叫囂企圖追打

記者林東良、郭玗潔／台南報導　

台南市安南區安和路五段、安昌街口於16日21時35分許，一名賓士車駕駛疑看到外送員安全帽上有行車紀錄器，懷疑外送員是檢舉達人，尾隨到路口後違停下車，意圖追打外送員，畫面被PO網引熱議。對此，警方表示已調閱監視器，釐清賓士車駕駛身分，將通知到案說明，違停部分也會依法開罰。

▲▼賓士車駕駛怕被外送員檢舉，違停下車叫囂。（圖／翻攝自社會事新聞影音

▲賓士車駕駛怕被外送員檢舉，違停下車叫囂。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同)

台南市警三分局和順派出所長許力生指出，有關網路社群PO文及影片「在安南區安和路5段與安昌街口自小客車駕駛追喊機車騎士一案」，經了解，自小客車駕駛因不明原因行駛至安和路5段與安昌街口時，突然停於紅線佔用部分車道，隨即下車朝著機車騎士蘇男靠近且喊叫，蘇男見號誌轉為綠燈，怕有糾紛立即騎車離去。畫面可見，小客車駕駛看蘇男駛離，還在後面手刀追趕一小段路。

▲▼賓士車駕駛怕被外送員檢舉，違停下車叫囂。（圖／翻攝自社會事新聞影音

三分局已調閱相關監視器，待釐清自小客車駕駛身份後，通知到案說明，另自小客車駕駛於紅線上違停行為，依違反道路交通管理處罰條例第56條告，處600元以上1200元以下罰鍰。三分局呼籲，行車應遵守交通規則，共同維護用路人安全。

▼雙方原在台南市安南區安和路五段、安昌街口相遇。（圖／翻攝自社會事新聞影音)

▲▼賓士車駕駛怕被外送員檢舉，違停下車叫囂。（圖／翻攝自社會事新聞影音

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」
快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　路徑曝
快訊／6天前才起火！北車旁雙星大樓16F黑煙竄出
玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩
騎軍旗挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉
味全龍4洋投底定！　要跟康龍分道揚鑣
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4地

