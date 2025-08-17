　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

▲▼消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供，下同）

▲▼消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍16日下午發生火警，導致王姓女屋主全身嚴重燒燙傷，經醫院急救後仍不幸死亡。王女13日才因開車前往北宜公路，倒車時意外墜下80公尺深的山谷，鬼門關走一回幸運獲救，沒想到3天後卻命喪火窟。宜蘭縣消防局火調科今天（17日）上午9點派員勘驗火場，初步調查僅燃燒3坪範圍，主要集中在客廳沙發附近，失火原因需進一步釐清。另，王女67歲丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，主要收容身心科病人，而王女並無身心科就醫紀錄。

▲▼消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供，下同）

宜蘭三星鄉16日下午發生一起悲劇，63歲王女在自家農舍遭遇火警，全身90%嚴重燒燙傷送醫不治。王女人3天前，才在北宜公路倒車不慎墜落深谷後奇蹟獲救，如今卻因火災離世。

昨火警發生，王女丈夫呂男，當時正在屋外割草，突然聽到屋內傳來爆炸聲，立刻衝進屋內救人。當他將妻子救出時，婦人已無心跳呼吸，全身嚴重燒傷。消防人員到場後迅速滅火，火勢僅燃燒3坪範圍，主要集中在客廳沙發附近。且起火點位於沙發下方，木質布料沙發被燒毀，幾塊磁磚高溫爆裂，但未發現油漬、汽油瓶或打火機等可疑物品，而對於婦人未能及跳逃生的原因仍需進一步調查。

鄰居透露，王女近來很少出門，連倒垃圾時也少見王女身影。另經查，婦人並無身心科就醫紀錄，僅服用慢性病藥物。

08/16 全台詐欺最新數據

婦墜谷獲救「3天後葬火窟」　夫是醫院院長！為救妻也嗆傷

基隆市中正區義一路194巷內公寓17日發生火警！該公寓2樓女住戶於下午2點多聽到房間有爆炸聲，開門發現房內有火煙，火勢已無法自行撲滅，連忙逃生並打電話求援。消防獲報，立即出動消防車輛7輛、救護車2輛、人員20名前往搶救，現場人員回報該3樓RC建築物有煙竄出，無人受困，並於14時49分在2樓臥室找到火點，立即將火勢撲滅。詳細起火原因仍待進一步釐清。

