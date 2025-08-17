宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

▲▼消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍16日下午發生火警，導致王姓女屋主全身嚴重燒燙傷，經醫院急救後仍不幸死亡。王女13日才因開車前往北宜公路，倒車時意外墜下80公尺深的山谷，鬼門關走一回幸運獲救，沒想到3天後卻命喪火窟。宜蘭縣消防局火調科今天（17日）上午9點派員勘驗火場，初步調查僅燃燒3坪範圍，主要集中在客廳沙發附近，失火原因需進一步釐清。另，王女67歲丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，主要收容身心科病人，而王女並無身心科就醫紀錄。

宜蘭三星鄉16日下午發生一起悲劇，63歲王女在自家農舍遭遇火警，全身90%嚴重燒燙傷送醫不治。王女人3天前，才在北宜公路倒車不慎墜落深谷後奇蹟獲救，如今卻因火災離世。

昨火警發生，王女丈夫呂男，當時正在屋外割草，突然聽到屋內傳來爆炸聲，立刻衝進屋內救人。當他將妻子救出時，婦人已無心跳呼吸，全身嚴重燒傷。消防人員到場後迅速滅火，火勢僅燃燒3坪範圍，主要集中在客廳沙發附近。且起火點位於沙發下方，木質布料沙發被燒毀，幾塊磁磚高溫爆裂，但未發現油漬、汽油瓶或打火機等可疑物品，而對於婦人未能及跳逃生的原因仍需進一步調查。

鄰居透露，王女近來很少出門，連倒垃圾時也少見王女身影。另經查，婦人並無身心科就醫紀錄，僅服用慢性病藥物。