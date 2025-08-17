宜蘭婦墜80米深谷獲救　3天後卻葬火窟！消防勘驗火場釐清疑點

▲宜縣消防局今天派員到三星鄉失火農舍勘驗火場。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍16日下午發生火警，導致王姓女屋主全身嚴重燒燙傷，經醫院急救後仍不幸死亡。王女13日才因開車前往北宜，在山區意外墜下80公尺深的山谷，鬼門關走一回幸運獲救，沒想到3天後卻命喪火窟。宜蘭縣消防局火調科今天（17日）上午9點派員勘驗火場，調查失火原因。

宜蘭縣消防局16日下午5點多接獲民眾火警通報，立刻派遣大量人車前往現場救援，趕到後發現屋子已竄出濃濃黑煙，王女由丈夫先行救出，但有全身嚴重燒燙傷，送醫後傷重不治，王女的丈夫則因吸入大量濃煙，導致呼吸道有嗆傷情況，目前仍在治療中，火勢於16日下午5點半左右撲滅。

宜蘭縣消防局火調科今（17）日上午9點派員勘驗火場，而現場擺設及裝潢幾乎付之一炬，起火點疑似在一樓沙發，至於起火原因、王婦為何沒有自行逃出，仍需進一步調查釐清。

王女13日才發生北宜公路墜谷意外獲救，當時她開車行經北宜公路景觀餐廳「山海明珠」買咖啡，但到場後才發現餐廳休息，於是準備回轉下山，不料倒車時意外墜下80公尺深的山谷，所幸車輛緊急求救系統發揮作用，客服人員協助通報警方，最後由警消成功救出，沒想到3天後卻命喪火窟。