爆改排氣管吵死人！高雄噪音稽查紅單大放送　揪出50炸街猴　

▲高雄昨日執行噪音稽查專案，揪出改裝炸街猴。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

改裝車輛深夜競速經常炸街擾民，高雄市環保局昨（16）日聯合監理所、市警局執行「大高雄寧靜專案」，出動近150名執法人員，針對17處噪音陳情熱區及車輛改裝熱點進行大規模稽查，總計揪出48輛改裝車，還查出2輛噪音超標，全數依法開罰。

環保局表示，因屢次接獲民眾陳情，有改裝車輛深夜「炸街」噪音困擾，這次啟動專案鎖定17處陳情熱點，包含博愛路、中山路等市區主要道路，以及大同一路、明誠路、七賢路、中山東路和翠屏路等特定區域。

環保局指出，昨日共攔查665部車輛，其中改裝排氣管未經認證共48輛，另有2部車原地現場檢測噪音超標。

▲被攔下的車輛直接原地執行噪音檢測。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局表示，自今年起，機車排氣管改裝已納入監理所驗車檢驗項目，執法標準更加嚴格，一旦被查獲改裝排氣管未經認證，可依《道路交通管理處罰條例》第16條處900元至1800元罰鍰，若經通知到檢後仍噪音超標，則可以《噪音管制法》加處1800元至3600元罰鍰，並要求限期改善。

此外，沒有經過認證的改裝排氣管，就算修好未超過噪音標準，也要自費到環境部許可的實驗室通過檢測並完成認證，才能合法上路，否則將會面臨連續開罰。

▲▼市府針對民眾陳情熱點大稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



環保局長張瑞琿強調，未來將持續執行稽查勤務，加強打擊車輛噪音問題，環保局今年將再新增9套科學儀器設備，強化聲音照相科技執法能力，透過人工稽查與科技執法雙管齊下，有效遏止不當改裝及危險駕駛歪風。