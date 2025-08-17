方向燈打了就彎！高雄休旅車右轉撞機車　四輪、二輪大爺掀戰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨（16）日發生一起車禍，一部休旅車右轉時，與同側直行的騎士發生碰撞，造成騎士四肢輕微擦挫傷。有目擊車禍過程的用路人將行車記錄器放上網路，直呼「四輪大爺就是右轉燈打了直接彎」，不過意外掀起汽車駕駛人與騎士的論戰，兩派各有擁護者；警方則表示，初步認為休旅車駕駛轉彎疑似未打方向燈，可依法裁處1200元至3600元罰鍰。

事發在16日下午4點27分，警方獲報，左營區明誠二路發生一起車禍，員警到場時，發現是一部休旅車與一部機車發生擦撞，機車上載有36歲黃姓男子一家三口，所幸碰撞力道不大，黃姓騎士及時反應，機車未倒地，僅有黃姓騎士肢體擦挫傷，選擇自行就醫。

▲休旅車右轉時，與同向直行的機車發生碰撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時40歲張姓男子駕駛紅色休旅車，沿明誠二路往西方向前進，於右轉時未打方向燈偏右行駛，不慎與同向執行的黃姓騎士發生碰撞，經交通分隊到場測繪、蒐證，初步研判是張姓駕駛轉彎時疑似未打方向燈。

有目擊車禍的民眾事後將畫面放上網路，直言批評：「四輪大爺就是右轉燈打了直接彎，才不管右邊有沒有車」，底下網友也跟著附和：「還沒到十字路口前，就要打方向燈靠右了，開到十字路口上，才想到要右轉，不打方向燈，又不先看右後方來車，不停看就直接擠過去」。

▲網友對於汽車駕駛人、機車騎士對錯各有爭執。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過另一派網友則挺休旅車駕駛：「機車本來在汽車後方，汽車減速後，機車又要從"右側"超車」、「這根本白目機車，看到方向燈就又往右鑽想要右側超車」、「兩輪大爺要在路口超車阿」、「機車還是好好跟在車後走，不要靠右又想鑽」。

警方則表示，休旅車駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第42條「未依規定使用燈光」，可處1200元以上3600元以下罰鍰，詳細肇因將送交通警察大隊進一步分析。