走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

▲中山大EMBA舉辦徒步環島公益活動，號召善心民眾一起加入。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

由中山大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA)發起的「公益愛行腳、徒步環寶島」今年邁入第4屆，11月15日將從高雄中山大學出發，逆時鐘徒步環島23天、行程900公里。行腳隊長每走1公里將捐款1000元，並號召善心民眾在團隊行腳環台期間一起加入，善款會在行腳隊伍所到之處捐給當地社福團體，目標募集3000萬元善款。

首屆公益行腳由中山大學EMBA 19班代陳鄭彥發起，獲社會愛心熱烈響應，今年由中山EMBA 26屆林治域接任隊長。行腳環島做公益不直接接受善款，而是透過23天徒步環島，來影響身邊的人，若民眾認同此活動，可將善款捐給自己支持的社福團體，再將收據照片上傳至「2025公益愛行腳」LINE群組，分享的收據金額就是支持活動的力量，善款認列期間為10月1日至12月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼行腳做公益將從11月15日從高雄中山大學出發，逆時鐘徒步環島23天。（圖／記者許宥孺翻攝）



「隊長帶頭走一公里捐1000元」，林治域表示，他會秉持這個理念，全程900公里將捐出至少90萬元，加上沿途晚會捐款，總計逾百萬元拋磚引玉，「走到哪、捐到哪」，行腳隊伍所到之處會捐款給當地社福團體，並邀請他們加入行腳行列。

林治域表示，活動首屆以來，參與人數及滾動善款年年成長且超標，第一屆預計目標1000萬、實際達成1650萬；第二屆預計目標2000萬、實際達成3000萬；第三屆預計目標3000萬、實際達成7000萬元。雖然今年景氣較差，但台灣處處有愛心，今年仍維持目標3000萬元善款為目標，但突破預計目標應沒有問題。

林治域指出，參與方式極為彈性，報名費1000元即可獲得帽子、活動衣服等物資及LINE群組資格，可選擇23天全程壯遊或任一路段加入。每天行走40公里，體力不支者有補給車及隊醫隨行確保安全，沿途食宿由旅行社承包代訂並享團訂折扣。