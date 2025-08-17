　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

▲▼山大EMBA徒步環台23天，號召全台募款做公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中山大EMBA舉辦徒步環島公益活動，號召善心民眾一起加入。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由中山大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA)發起的「公益愛行腳、徒步環寶島」今年邁入第4屆，11月15日將從高雄中山大學出發，逆時鐘徒步環島23天、行程900公里。行腳隊長每走1公里將捐款1000元，並號召善心民眾在團隊行腳環台期間一起加入，善款會在行腳隊伍所到之處捐給當地社福團體，目標募集3000萬元善款。

首屆公益行腳由中山大學EMBA 19班代陳鄭彥發起，獲社會愛心熱烈響應，今年由中山EMBA 26屆林治域接任隊長。行腳環島做公益不直接接受善款，而是透過23天徒步環島，來影響身邊的人，若民眾認同此活動，可將善款捐給自己支持的社福團體，再將收據照片上傳至「2025公益愛行腳」LINE群組，分享的收據金額就是支持活動的力量，善款認列期間為10月1日至12月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼山大EMBA徒步環台23天，號召全台募款做公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼行腳做公益將從11月15日從高雄中山大學出發，逆時鐘徒步環島23天。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼中山大EMBA徒步環台23天，號召全台募款做公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

「隊長帶頭走一公里捐1000元」，林治域表示，他會秉持這個理念，全程900公里將捐出至少90萬元，加上沿途晚會捐款，總計逾百萬元拋磚引玉，「走到哪、捐到哪」，行腳隊伍所到之處會捐款給當地社福團體，並邀請他們加入行腳行列。

林治域表示，活動首屆以來，參與人數及滾動善款年年成長且超標，第一屆預計目標1000萬、實際達成1650萬；第二屆預計目標2000萬、實際達成3000萬；第三屆預計目標3000萬、實際達成7000萬元。雖然今年景氣較差，但台灣處處有愛心，今年仍維持目標3000萬元善款為目標，但突破預計目標應沒有問題。

林治域指出，參與方式極為彈性，報名費1000元即可獲得帽子、活動衣服等物資及LINE群組資格，可選擇23天全程壯遊或任一路段加入。每天行走40公里，體力不支者有補給車及隊醫隨行確保安全，沿途食宿由旅行社承包代訂並享團訂折扣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏克蘭只剩2條路可選！美媒分析「悽慘下場」
快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　路徑曝
快訊／6天前才起火！北車旁雙星大樓16F黑煙竄出
玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩
騎軍旗挨批　李珠珢、南珉貞現身道歉
味全龍4洋投底定！　要跟康龍分道揚鑣
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

不是打英文！傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂：不想切來切去

快訊／國家警報響！大雷雨轟4地　山區暴雨持續2小時

走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

禁說笑死了！他曝「改1字」秒活用　萬人驚呆：罵人很萬用

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

不是打英文！傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂：不想切來切去

快訊／國家警報響！大雷雨轟4地　山區暴雨持續2小時

走1k公里捐1000元！中山大EMBA徒步環台23天　號召全台響應公益

禁說笑死了！他曝「改1字」秒活用　萬人驚呆：罵人很萬用

買菜「論顆、論斤」哪種便宜？他曝老闆小心機：成本早就算好了

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

鼎泰豐師傅全台開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因：真的難

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄嗆：核廢料放天母他搞不好第一個反抗

蹲舉453.5公斤破世界紀錄　楊森世運會健力勇奪金牌

10家米其林摘星潛力餐廳一次看　心宴為天香樓前主廚打造新餐廳

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！南投喫茶食堂喝榻榻米下午茶

金正恩「海濱樂園」背後黑幕！奴隸每天工作21小時　女工慘遭性侵

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

陳晨威右小腿自打球傷情待觀察　古久保健二：下禮拜前幾場可能都無法

快訊／基隆民宅火警！女聽爆炸聲「開門驚見火煙竄出」急逃生

拒絕用肺發電！　台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

北榮ESG創新推「AI回收」換魚飼料　1個月就累計破萬寶特瓶

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

生活熱門新聞

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

高雄休旅車右轉撞機車　四輪、二輪掀戰

高雄休旅車右轉撞機車　四輪、二輪掀戰

高雄市左營區昨（16）日發生一起車禍，一部休旅車右轉時，與同側直行的騎士發生碰撞，造成騎士四肢輕微擦挫傷。有目擊車禍過程的用路人將行車記錄器放上網路，直呼「四輪大爺就是右轉燈打了直接彎」，不過意外掀起汽車駕駛人與騎士的論戰，兩派各有擁護者；警方則表示，初步認為休旅車駕駛轉彎疑似未打方向燈，可依法裁處1200元至3600元罰鍰。

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

高雄路口2機車相撞！細肩帶正妹、外送員全倒地

高雄路口2機車相撞！細肩帶正妹、外送員全倒地

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

高雄遊艇工廠竄火光！機器人、無人機出動

高雄遊艇工廠竄火光！機器人、無人機出動

關鍵字：

高雄中山大EMBA環島公益

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面