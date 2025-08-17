藍版《南方四賤客》諷綠營　蘇巧慧：藍營造謠、不守法治一覽無遺

▲民進黨立委蘇巧慧出席「拔羅波 拚一波」選前黃金週徒步掃街暨定點宣講活動。（圖／記者詹詠淇翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

823核三延役公投倒數，國民黨近期推出支模仿《南方四賤客》的宣傳影片，影射總統賴清德大罷免大失敗，而和碩董事長童子賢因挺核能，遭賴清德趕下車。對此，民進黨立委蘇巧慧今（17日）表示，國民黨未經授權就將熱門IP做成自己的廣告，甚至廣告內容不實，國民黨造謠、不遵守法治的態度一覽無遺，「這就是我們熟悉的國民黨」。

民進黨立委蘇巧慧今日下午出席罷免國民黨立委羅明才團體「拔羅波」選前黃金週徒步掃街暨定點宣講活動「拔羅波 拚一波」。「拔羅波」發言人琪琪表示，氣氛非常好，新店從來沒有過這麼大型的造勢．看到這麼多公民團體來到這協助跟參與，「我覺得這是真的是台灣史上第一次公民意志的展現」，希望氣勢可以一直延續到823，請支持者不要灰心，「我們還有一段路要走，繼續把它走完」。

「我們要有始有終」，蘇巧慧則強調，這是公民團體發起的活動，當然每一次都是公民團體為主，今天在選前黃金周，很感動所有雙北罷團，甚至連全國各區在726前的罷團們都來到新店加油。這是公民意志的結合，代表過去一年的努力雖然在726沒有達到預期的成功，但沒有消散，「我們會從這一段時間的努力繼續疊加，823繼續努力，就算823還沒有完成最後目標，這股力量不會消散。」這是今天在這最大的意義，很感謝大家都精神抖擻，路人看到這樣的氣氛也感動。

媒體問到，國民黨推出廣告，模仿美國動畫《南方四賤客》嘲諷總統賴清德跟民進黨團總召柯建銘，連支持核電延役的和碩集團董事長童子賢也說，反方或許可以用他喜歡的《鬼滅之刃》來做廣告，怎麼看這樣子的宣傳形式？

蘇巧慧說，有沒有版權疑慮應該大打問號，用這種熱門IP、未經授權就直接拿來做成自己的廣告，甚至廣告的內容還是用當事人從沒有講過的話塞在他的嘴裡，國民黨造謠、不遵守法治的態度一覽無遺，「這就是我們熟悉的國民黨」。

針對外界關注民眾黨主席黃國昌有意角逐2026新北市長，蘇巧慧指出，民眾黨有自己的活動，藍白之間也有自己的問題，民進黨該做的事情就是像現在一樣，陪著所有的公民團體、熱愛台灣民主的好朋友一步一步絕不放棄。「一步一步我們一定能夠走到終點，和大家一起走，陪著台灣走，才是民進黨要做的事。」