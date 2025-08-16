藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

▲「機台HERO」YT以國民黨《南方四賤客》宣傳影片二創成MV。（圖／翻攝自「機台HERO」YT）



記者崔至雲／台北報導

國民黨推出模仿《南方四賤客》（South Park）的核三延役宣傳片，引發熱烈討論，甚至還有網友激起創作動力，延伸出不少版本，今（16日）又有網友以歌曲的方式來創作，內容提到「大罷免大失敗，因為太多妖魔鬼怪，大罷免大失敗，把台灣搞得一團亂」。

國民黨立委徐巧芯今天在Threads分享YouTube頻道「機台HERO」推出的AI音樂MV《大罷免大失敗》，歌詞寫道，「大罷免大失敗，因為太多妖魔鬼怪，大罷免大失敗，把台灣搞得一團亂」、「執政那麼失敗，還以為自己很讚，七二六票還沒開完，傻鳥的笑容已經不在，還不承認失敗，這場鬧劇還沒完，賴皮說八二三再戰，這一次一樣狠狠痛宰」。

歌詞也提到，「大罷免大烙賽，好想看賴皮你下台，大罷免大烙賽，人民已經不想忍耐，藏電專家還不對人民謝罪，你是去美國旅遊還是談關稅，怎麼過了4個月結果沒有變，還有臉怪人民沒有把話聽見。」

該影片中出現了許多原本藍營廣告中沒出現的角色，疑似影射行政院副院長鄭麗君，經濟部長郭智輝，罷團要角曹興誠、八炯，饒舌歌手楊舒雅等人。

該則影片不到一天的時間以擁有近萬人按讚，觀看次數更達到8.3萬次。不少網友表示，「這影片文化部給個300萬補助不過分吧？」、「也太多人才了吧！怎麼沒有文化部補助？」「犀利，我喜歡」、「酷！寫實」、「8月23日在讓民進黨大罷免大失敗」、「笑著笑著就哭了，賴清德只用一年就毀了台灣3代人的打拼...」。



