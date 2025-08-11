體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

▲兩岸青少年賽事期間走進冠豸山風景區和連城歷史文化街區體驗歷史文化 。（圖／翻攝 2025連城棒球賽，同下）



記者任以芳／綜合報導

參加2025年「體彩杯」海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華的兩岸少棒隊，8月6日至7日在賽事期間走進冠豸山風景區和連城歷史文化街區，感受自然山水與非遺魅力。從湖光山色間的交流，到星河燦爛夜的攜手抬龍，兩岸青少年用笑容與汗水書寫下難忘的友誼篇章。

兩岸少棒隊員們走進冠豸山九龍湖、石門湖景區，開啟一場親近自然、感受人文的旅程。嘉義打貓少棒隊、苗栗銅鑼少棒隊、莆田野海子少棒隊的球員登上遊船，微風送爽，碧綠湖水蕩起層層漣漪，兩岸丹崖宛如畫卷徐徐展開。

「很多山，風景不錯。」嘉義隊球員表示。苗栗隊球員用客家話笑言，青山綠水讓人放鬆，比賽也會全力爭勝。莆田隊球員則興奮表示，不僅吃到美食、玩遍景點，還在遊湖時看到了松鼠和黑天鵝，回去一定推薦同學來放鬆心情。

在賞景之餘，孩子們還了解了冠豸山獨特的丹霞地貌與客家文化故事。嘉義隊助教認為，這樣的旅程不僅讓孩子們放鬆心情、拓寬視野，更能通過棒球交流加深對大陸的認識。苗栗隊教練則指出，活動有助於增廣見聞，促進兩岸少年情感交流。

▼ 威武的姑田遊大龍 。

連城四角井歷史文化街區化身「夏夜星河」的奇幻舞台，非遺與潮流交融的「非遺奇妙夜」精彩上演。800架無人機在夜空中勾勒出冠豸山、姑田大龍、培田古村等地標，還描繪出棒球少年揮棒的瞬間，引得觀眾驚呼連連。

巡遊鼓點響起，高蹺花仙踏月而行，「十二花仙」緩緩走過。威武的姑田遊大龍與萌趣的兒童版游龍同場亮相，參賽棒球少年齊心抬龍前行，在歡笑中感受非遺魅力。

「第一次抬這麼長的龍，台灣的龍是縫製的，這裡的是畫出來的，特別美！」彰化紅不讓少棒隊球員分享感受。連城小蓮蓬少棒隊員說，「賽場上是對手，抬龍時就像認識很久的朋友。」

▼連城四角井歷史文化街區化「非遺奇妙夜」精彩上演。

活動現場，龍承載著共同的文化記憶，當兩岸暨港澳青少年掌心相貼、共同托起大龍時，圖騰成了血脈的延伸。彰化隊教練感慨，抬龍與棒球一樣講究團結與堅持，兩岸孩子一起參與，意義非凡。

街區各角落還有漢劇、提線木偶、電聲樂隊等演出，打鐵花、水幕秀、牆幕秀交織呈現古村故事與大龍傳說。這場融合傳統與現代的夏夜盛會，為連城打造文旅品牌、推進客家文化生態保護注入新活力，也讓海峽兩岸的情誼隨夏夜微風，傳得更遠。

▼連城四角井歷史文化街區化「非遺奇妙夜」精彩上演。