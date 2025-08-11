　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

▲兩岸青少年賽事期間走進冠豸山風景區和連城歷史文化街區體驗歷史文化 。（圖／翻攝 2025連城棒球賽，同下）

記者任以芳／綜合報導

參加2025年「體彩杯」海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化嘉年華的兩岸少棒隊，8月6日至7日在賽事期間走進冠豸山風景區和連城歷史文化街區，感受自然山水與非遺魅力。從湖光山色間的交流，到星河燦爛夜的攜手抬龍，兩岸青少年用笑容與汗水書寫下難忘的友誼篇章。

兩岸少棒隊員們走進冠豸山九龍湖、石門湖景區，開啟一場親近自然、感受人文的旅程。嘉義打貓少棒隊、苗栗銅鑼少棒隊、莆田野海子少棒隊的球員登上遊船，微風送爽，碧綠湖水蕩起層層漣漪，兩岸丹崖宛如畫卷徐徐展開。

「很多山，風景不錯。」嘉義隊球員表示。苗栗隊球員用客家話笑言，青山綠水讓人放鬆，比賽也會全力爭勝。莆田隊球員則興奮表示，不僅吃到美食、玩遍景點，還在遊湖時看到了松鼠和黑天鵝，回去一定推薦同學來放鬆心情。

在賞景之餘，孩子們還了解了冠豸山獨特的丹霞地貌與客家文化故事。嘉義隊助教認為，這樣的旅程不僅讓孩子們放鬆心情、拓寬視野，更能通過棒球交流加深對大陸的認識。苗栗隊教練則指出，活動有助於增廣見聞，促進兩岸少年情感交流。

▼ 威武的姑田遊大龍 。

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

連城四角井歷史文化街區化身「夏夜星河」的奇幻舞台，非遺與潮流交融的「非遺奇妙夜」精彩上演。800架無人機在夜空中勾勒出冠豸山、姑田大龍、培田古村等地標，還描繪出棒球少年揮棒的瞬間，引得觀眾驚呼連連。

巡遊鼓點響起，高蹺花仙踏月而行，「十二花仙」緩緩走過。威武的姑田遊大龍與萌趣的兒童版游龍同場亮相，參賽棒球少年齊心抬龍前行，在歡笑中感受非遺魅力。

「第一次抬這麼長的龍，台灣的龍是縫製的，這裡的是畫出來的，特別美！」彰化紅不讓少棒隊球員分享感受。連城小蓮蓬少棒隊員說，「賽場上是對手，抬龍時就像認識很久的朋友。」

▼連城四角井歷史文化街區化「非遺奇妙夜」精彩上演。

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

活動現場，龍承載著共同的文化記憶，當兩岸暨港澳青少年掌心相貼、共同托起大龍時，圖騰成了血脈的延伸。彰化隊教練感慨，抬龍與棒球一樣講究團結與堅持，兩岸孩子一起參與，意義非凡。

街區各角落還有漢劇、提線木偶、電聲樂隊等演出，打鐵花、水幕秀、牆幕秀交織呈現古村故事與大龍傳說。這場融合傳統與現代的夏夜盛會，為連城打造文旅品牌、推進客家文化生態保護注入新活力，也讓海峽兩岸的情誼隨夏夜微風，傳得更遠。

▼連城四角井歷史文化街區化「非遺奇妙夜」精彩上演。

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

▲▼ 兩岸棒球賽、特教人才交流、重回科舉之路 。（圖／翻攝 連城棒球賽、海青節）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳路徑南調　北台灣明雨勢、風力明顯增大
快訊／疑遭保母施虐！新莊8個月大嬰「頭部重創」　昏迷搶救中
楊柳颱風台北停班課？　蔣萬安急召整備會議：密切掌握路徑雨勢
鄭麗君揭台美談判必考題　美規車、農產品、輸入許可制都在列
快訊／柯文哲、應曉薇確定繼續關！　高院駁回2人抗告原因曝
快訊／17縣市豪大雨特報！　下到深夜
勞動部證實關稅衝擊「4.2萬人恐減班失業」　目前已3397人
「5F自拍」遭封網下架！　3男收押
泰國F-16空襲柬埔寨「投下1549枚炸彈」　9國實地檢查未

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

陸官媒：澳洲與紐西蘭總理會談提及「中國重要」

「張曼玉」新社群曝新計畫！　活潑燦笑引粉絲喊：她眼裡都是光

陸第3種六代戰機疑現蹤跡　陸官媒形容：美媒都矇了

今年高濕天氣各地強降雨　陸專家分析8月下旬天氣

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

陸官媒：澳洲與紐西蘭總理會談提及「中國重要」

「張曼玉」新社群曝新計畫！　活潑燦笑引粉絲喊：她眼裡都是光

陸第3種六代戰機疑現蹤跡　陸官媒形容：美媒都矇了

今年高濕天氣各地強降雨　陸專家分析8月下旬天氣

籃籃轉換新身分！球場突被粉絲告白「謝謝留在樂天」　瞬間感動落淚

楊柳颱風襲台機率高　海巡署：觀浪遊憩將重罰5~25萬

新興航運上半年EPS2.22元　下半年估各型船運價回升業績明顯好轉

撞死男騎士「全車5人落跑」　台中無照肇事駕駛到案

日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

越籍學生違規肇逃！計程車飛滾對向撞3車　「削頂」1死5傷判決曝

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

高雄第8家！藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中　

個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

【沒看過這麼瘋的】姊模仿喪屍走路慘摔...貓回頭滿臉問號

大陸熱門新聞

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的

女童游泳「左腿遭排水口吸住」！母崩潰目睹愛女溺斃

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

坐月子遭硬上　陸人妻不堪家暴殺夫判15年

華爾街日報：中共中聯部部長劉建超被帶走調查

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

今年金廈「小三通」旅客數已破百萬

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

陸官媒批輝達H20：不安全、不先進、不環保

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

母女家門口遭蒙面雨衣男瞬間擄走！幼女淒厲慘叫

更多熱門

相關新聞

瑟琪、Kendall搶背Chloé鎖頭包

瑟琪、Kendall搶背Chloé鎖頭包

千禧2000年代風格強勢回潮，Chloé經典包款 Paddington 正式在2025秋冬重磅回歸，瞬間在時尚圈掀起懷舊熱潮。南韓團體Red Velvet人氣女星瑟琪（SEULGI）與時尚名模Kendall Jenner都分別示範包款，難以抗拒時髦細節一次公開！

兩岸馬術代表隊奔騰榕城

兩岸馬術代表隊奔騰榕城

2025兩岸霹靂舞大賽「以舞會友」

2025兩岸霹靂舞大賽「以舞會友」

翻身迎財運！立秋後運勢翻紅TOP 3生肖

翻身迎財運！立秋後運勢翻紅TOP 3生肖

花蓮新城「地方創生廊帶」從棒球出發！

花蓮新城「地方創生廊帶」從棒球出發！

關鍵字：

2025兩岸青少年非遺夜連城棒球賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面