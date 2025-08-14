脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

▲正緣敲門！2025「桃花運最旺」3星座點名出爐。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

想在2025年揮別單身、抱得美人或帥哥歸？《搜狐網》點名「桃花運爆棚」TOP3星座，今年魅力全開、正緣主動上門，脫單指數直接飆到500%，看快快穩定單身中的你，有沒有上榜！

獅子座：氣場全開、愛情回春

2025年對獅子座來說，愛情運勢如同開了外掛。7月至9月是邂逅靈魂伴侶的黃金期，年底12月還可能迎來舊情復燃或修復感情的契機。職場與社交場合是你的桃花主戰場，自信成熟的氣場讓優質對象難以抗拒。不過，4月、8月與12月遇上水逆期，感情相關的重要決定最好放慢腳步再下定論。想提升人緣與溝通魅力，不妨佩戴黃水晶助運。

雙魚座：真愛靠近、宿命感滿滿



雙魚座今年的愛情氛圍浪漫得像偶像劇。8月至10月是全年桃花巔峰期，有伴者感情升溫，單身者則可能被命中注定的對象擊中，藝術展覽、冥想課、靈性活動，都是邂逅真愛的高發地。不過9月過後要特別警惕，別被情感濾鏡迷惑判斷，建議在房間東南方擺放粉晶簇，為愛情注入穩定能量。

雙子座：緣分遍地開花、社交魅力爆棚



2025年的雙子座，簡直是「人見人愛」的代名詞。8月人氣爆棚，桃花四面八方而來，無論是參加興趣社團、短途旅行，還是透過線上交友，都有高機率遇上對的人。不過，9月的水逆容易帶來溝通誤會，12月則要小心爛桃花攪局。想牢牢抓住好緣分，記得多走出去、積極參與社交活動。