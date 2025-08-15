沒禁止館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

▲陸委會14日的記者會上，發言人梁文傑未提及「館長」或「陳之漢」。

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會14日下午在記者會上宣布禁止公務員、退將等人員出席中共「九三閱兵」，相關規範雖不涉及民間人士，但網紅「館長」陳之漢仍相當不滿，在直播上飆罵髒話，質問「我犯哪一條罪」？對此，陸委會15日晚間回應，館長根本不是規範對象，「不用覺得自己很重要。」

館長14日晚間在直播中飆罵陸委會，更點名陸委會副主委、發言人梁文傑，「陸委會梁文傑先生，我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX（髒話），你回答我啊！」

館長還說，「如果去看九三閱兵，就是統戰，到底哪裡統啊？所有的外國媒體都會到！美國去看是統戰嗎？世界所有的媒體會不會到？所以這些外國人全部都是統戰嗎？全部都是中共同路人嗎？」

不過，館長也強調，自己到現在還沒有收到邀請，「我不一定會受邀，但我每次只要來大陸，你就X我全家，整個網路上都是我的東西，全部都負面的，台灣人欠你是吧？我欠你是吧？」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於館長的不滿與質疑，陸委會15日晚間回應，「陸委會規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要。」

事實上，陸委會14日下午的例行記者會上，負責回應的陸委會副主委、發言人梁文傑全程都沒有提及「館長」或是「陳之漢」兩個關鍵字。

回顧該場記者會，主動提到「館長」的，其實是提問的媒體記者，問題為「館長之前預告說他也想去『九三閱兵』直播，如果有網紅要去直播的話，會不會有什麼法律上的問題？」

而在回答提問時，梁文傑似乎也特別避開「館長」及「陳之漢」兩個關鍵字，他當時說，「我們今天的公告，主要是針對政府的公務員、中央政府人員、地方政府人員以及曾任一些重要職位的人員，還有少將以上的人員，所以一般的民間人士如果他要去參加，在我們目前的規定裡並不會去禁止。」

▼館長直播飆罵陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

