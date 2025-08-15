　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒禁止館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

▲陸委會14日的記者會上，發言人梁文傑未提及「館長」或「陳之漢」。

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會14日下午在記者會上宣布禁止公務員、退將等人員出席中共「九三閱兵」，相關規範雖不涉及民間人士，但網紅「館長」陳之漢仍相當不滿，在直播上飆罵髒話，質問「我犯哪一條罪」？對此，陸委會15日晚間回應，館長根本不是規範對象，「不用覺得自己很重要。」

館長14日晚間在直播中飆罵陸委會，更點名陸委會副主委、發言人梁文傑，「陸委會梁文傑先生，我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX（髒話），你回答我啊！」

館長還說，「如果去看九三閱兵，就是統戰，到底哪裡統啊？所有的外國媒體都會到！美國去看是統戰嗎？世界所有的媒體會不會到？所以這些外國人全部都是統戰嗎？全部都是中共同路人嗎？」

不過，館長也強調，自己到現在還沒有收到邀請，「我不一定會受邀，但我每次只要來大陸，你就X我全家，整個網路上都是我的東西，全部都負面的，台灣人欠你是吧？我欠你是吧？」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於館長的不滿與質疑，陸委會15日晚間回應，「陸委會規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要。」

事實上，陸委會14日下午的例行記者會上，負責回應的陸委會副主委、發言人梁文傑全程都沒有提及「館長」或是「陳之漢」兩個關鍵字。

回顧該場記者會，主動提到「館長」的，其實是提問的媒體記者，問題為「館長之前預告說他也想去『九三閱兵』直播，如果有網紅要去直播的話，會不會有什麼法律上的問題？」

而在回答提問時，梁文傑似乎也特別避開「館長」及「陳之漢」兩個關鍵字，他當時說，「我們今天的公告，主要是針對政府的公務員、中央政府人員、地方政府人員以及曾任一些重要職位的人員，還有少將以上的人員，所以一般的民間人士如果他要去參加，在我們目前的規定裡並不會去禁止。」

▼館長直播飆罵陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

▲▼館長直播飆罵梁文傑。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒禁止館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

蔡英文也去看江蕙演唱會！　曬合照嗨喊「今晚我甲江蕙攬牢牢」

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【雨中濕人?】騎士停等紅燈竟拿書出來看@@

沒禁止館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

蔡英文也去看江蕙演唱會！　曬合照嗨喊「今晚我甲江蕙攬牢牢」

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

「反核讓台灣付出代價！」　童子賢：823告訴政府我們挺核三延役

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

陳瑩、莊瑞雄為台東農損發聲　農業部今公告救助「全縣全品項」

正妹觀光客拿香蕉餵獼猴！慘遭「轉身飛踢」一腳踹飛

巴菲特再出手！聯合健康股價「飆升13%」　創5年最佳單日漲幅

《零日攻擊》高橋一生、連俞涵「大學戀人照」曝光！　跨國戀：愛情不用翻譯

營養師：「黑色食物」營養價值超乎想像　防癌、抗老有一套

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

政治熱門新聞

雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

蔡英文也去看江蕙演唱會！　曬合照嗨喊「今晚我甲江蕙攬牢牢」

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

快訊／吳淑珍送醫一度命危！　陳致中回應了

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳

砸120萬請李多慧宣傳沒記者到場！　北市政風處：行銷方式需精進

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業

帶「核廢料桶」到場　莊瑞雄曝金花東都反對核廢料場：慈湖要不要蓋？

更多熱門

相關新聞

港澳來台居留制度將修改　邱垂正：有過渡期

港澳來台居留制度將修改　邱垂正：有過渡期

陸委會與財團法人台港經濟文化合作策進會舉辦的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」14日移師新北市。陸委會主委邱垂正致詞時表示，近年因中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府在港澳居民居留制度增加安全機制，新設「長期居留」階段，「新制上路時，基於信賴保護原則，也會有一個合理的過渡期以保障其信賴利益。」

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

館長喊「台人不愛吃釋迦」曝1原因！一票人點頭

館長喊「台人不愛吃釋迦」曝1原因！一票人點頭

關鍵字：

館長陸委會九三閱兵閱兵天安門抗戰勝利

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

川普：半導體關稅最高可能到300％

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清

家長「偷渡小孩」看鬼滅還罵人　影城怒了

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面