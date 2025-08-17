　
陸委會沒禁看中共閱兵「不用覺得自己很重要」　館長：我不重要嗎

▲▼館長出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢。圖與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中共將於9月3日在天安門舉行抗戰勝利80周年閱兵，網紅「館長」陳之漢先前表明想在現場觀看，但又擔心被檢舉。事後陸委會指出，規範的對象並不包含館長這類民間人士，「不用自己覺得自己很重要。」而這番話，就引起館長不滿，讓他忍不住直呼「我沒有很重要嗎？『陸委會』快變『管委會』」。

中共將於天安門舉行「九三閱兵」，網紅「館長」陳之漢表示想在現場觀看，但又擔心被檢舉、處罰。陸委會副主委、發言人梁文傑14日在例行記者會上說明，公務員、退將禁止參加中共「九三閱兵」，而他們的公告主要是針對政府的公務員、曾任重要職位的人員，因此一般民間人士若想參加，依照目前的規定是不禁止的。

不過，陳之漢對此相當不滿，他14日晚間就在直播中批評陸委會，更點名陸委會副主委、發言人梁文傑，「陸委會梁文傑先生，我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX（髒話），你回答我啊！」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會15日晚間則回應，「陸委會規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要。」梁文傑在14日的記者會上，也沒有提到館長或是陳之漢，是現場有媒體詢問，他才說「我們今天的公告，主要是針對政府的公務員、中央政府人員、地方政府人員以及曾任一些重要職位的人員，還有少將以上的人員，所以一般的民間人士如果他要去參加，在我們目前的規定裡並不會去禁止。」

只是陸委會15日所說的話，又再度讓館長不滿。根據深圳衛視《直播港澳台》報導，館長16日表示，「現在民進黨做新聞已經到了這種下三X、無恥到極點的地步，為什麼我那時候會直播、會拿出來罵，因為它新聞就是，那個標題你可以去翻，反正寫我的名字在上面，『館長九三閱兵』」。

館長指出，「它（新聞）就在講公務人員不能去、當兵的不能去、什麼人之類的不能去。很多人就罵為什麼『館長』不能去？為什麼一般老百姓（不能去），它今天又改口，就在YouTube上面開始放消息，『館長你以為你很重要？』我沒有很重要嗎？『陸委會』快變『管委會』，它這個單位是要負責兩岸交流的，不是做兩岸分裂的，不是整天講我的，我不重要、我不重要，你一直扯我幹嘛？」

陸委會沒禁看中共閱兵「不用覺得自己很重要」　館長：我不重要嗎

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

陸委會14日下午在記者會上宣布禁止公務員、退將等人員出席中共「九三閱兵」，相關規範雖不涉及民間人士，但網紅「館長」陳之漢仍相當不滿，在直播上飆罵髒話，質問「我犯哪一條罪」？對此，陸委會15日晚間回應，館長根本不是規範對象，「不用覺得自己很重要。」

港澳來台居留制度將修改　邱垂正：有過渡期

港澳來台居留制度將修改　邱垂正：有過渡期

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

中共「九三閱兵」　邱垂正：扭曲歷史

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內

