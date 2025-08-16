可樂可樂安山發生山難！8歲男童打電話報案獲救　阿公、女山友身亡

▲可樂可樂安山發生山難，8歲男童報案獲救，阿公、女山友身亡。（圖／消防署特種搜救隊）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投縣信義鄉16日發生一起山難，8歲的蔣姓男童報案稱，祖父與女山友身亡。消防局獲報後不敢大意，轉報國家搜救中心、申請直升機救援，目前3人已被吊掛下山，祖父、女山友已無生命跡象，男童則是有失溫的症狀，不過生命跡象穩定，詳情仍待調查。

根據調查，南投縣消防局16日上午11點47分接獲報案，得知信義鄉的可樂可樂安山發生山難，立即派出信義分隊、名間分隊、竹山分隊前往處理。

由於可樂可樂安山地區偏遠，加上研判患者生命危急，南投縣消防局不敢大意，立刻轉報國家搜救中心，申請直升機救援。後續消防署特搜隊、空勤總隊黑鷹直升機緊急出動，16日下午成功接觸3名受困山友，並且將人吊掛下山。

遺憾的是，70歲的陳姓男子（男童的祖父）、63歲女山友已無生命跡象。至於8歲的男童則是有失溫症狀，所幸生命跡象穩定，目前住院觀察當中。

據了解，陳男帶孫與女山友8日從花蓮縣的瑞穗林道出發，原先預計攀登南三段、17日從南投縣信義鄉的東埔下山。不過12日行經可樂可樂安山時，正好遇到颱風來襲，只能臨時紮營。

無奈風雨強勁，帳篷遭到吹損，出現滲水等情況，3人長時間受寒、疑似因此導致體力不支失溫。男童發現阿公、女山友嚴重不適以後，便立刻用阿公的手機報案，全案因此曝光。至於詳細情況為何，仍待進一步調查。