生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

透析後突發中風！　奇美「院內中風緊急應變護理師」啟動零死角救援

▲奇美醫院「中風緊急應變護理師」即時介入跨科救援，爭取黃金3小時搶救時間，啟動零死角救援。（圖／記者林東良攝，下同）

▲奇美醫院「中風緊急應變護理師」即時介入跨科救援，爭取黃金3小時搶救時間，啟動零死角救援。（圖／記者林東良攝，下同）


記者林東良／台南報導

中風發作爭分奪秒，黃金搶救時間僅3小時！奇美醫院自2020年起推動「院內中風緊急應變護理師」制度，跨科別即時介入、整合救援流程，成功搶救數百名住院期間突發中風病人，打造全院零死角救援網。

1名51歲男性病人，因糖尿病與末期腎病長期接受血液透析，日前因左臉蜂窩性組織炎入住奇美醫院治療。當天透析後量體重時，突然出現語言不清、左側肢體無力、嘴角歪斜等疑似中風症狀。雖非神經科病房，第一線護理師立即依SOP通報醫師並啟動「院內中風緊急應變護理師」機制，經檢查確診缺血性中風，隨即施打血栓溶解劑並進行顱內動脈取栓術，術後血流恢復、神經功能改善，最終零後遺症平安出院。

▲奇美醫院「中風緊急應變護理師」即時介入跨科救援，爭取黃金3小時搶救時間，啟動零死角救援。（圖／記者林東良攝，下同）

奇美醫院護理部神經內外科副護理長黃喬伶指出，「院內中風緊急應變護理師」具備專業訓練認證，可跨單位引導協調，讓病人不論在哪一科病房，都能在第一時間獲得正確診斷與治療。這些護理師不僅是急救支援者，更是溝通橋樑，縮短流程中斷點，避免延誤黃金治療時機。

腦中風中心個案管理師陳若竹表示，制度上路以來已救治381名在院中風病人，最多來自心臟內科(38.2%)，顯示中風可能發生在任何病房。中心總幹事王維那強調，中風救援必須「不中斷、不靠運氣」，奇美醫院以「訓練標準化、角色專業化、流程橫向整合」三大策略，持續擴大訓練能量，確保每個病房都能成為立即救援的起點，守護病人生命與生活品質。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

中風奇美護理師零死角救援

