浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

▲高雄海巡隊頂風浪載患者到本島就醫。（圖／高雄海巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

楊柳颱風外圍環流致東琉航線停航，離島醫療後送受阻；高雄海巡隊獲報兩度冒著5至6級強風、浪高1至2公尺的惡劣海象，分別將左手嚴重受傷的51歲男子及疑似急性心衰竭的80歲婦人安全送抵東港，轉送醫院急救，讓民眾很感動。

8月14日受楊柳颱風外圍環流影響，東琉航線交通船全面停航，造成離島緊急醫療後送需求無法仰賴常規交通工具。海巡署艦隊分署高雄海巡隊兩度接獲屏東縣政府衛生局琉球鄉衛生所通報，請求支援將傷病患緊急送往本島醫院治療。

高雄海巡隊分別於14日上午11時40分及下午6時14分接獲琉球鄉衛生所通報，需分別協助載送一名51歲男性患者（左手小指骨折並嚴重撕裂傷）及另一名80歲女性患者（疑似急性心衰竭）後送案件；當時海域風力5至6級、陣風8級、浪高1至2公尺，執勤條件嚴峻，高雄海巡隊獲報後出動PP-10075及10032艇前往協處。兩次後送任務分別於13時30分與20時10分安全抵達東港漁港，由救護車接駁送往安泰醫院急救，圓滿完成這二案緊急後送就醫任務。

高雄海巡隊表示，守護人民生命是我們的天職，面對惡劣天候與離島交通中斷狀況，海巡人員仍堅守崗位、迅速應變，全力投入緊急醫療後送任務，確保離島民眾生命安全。民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派員前往處置。