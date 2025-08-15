　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

▲高雄海巡隊頂風浪載患者到本島就醫。（圖／高雄海巡隊提供）

▲高雄海巡隊頂風浪載患者到本島就醫。（圖／高雄海巡隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

楊柳颱風外圍環流致東琉航線停航，離島醫療後送受阻；高雄海巡隊獲報兩度冒著5至6級強風、浪高1至2公尺的惡劣海象，分別將左手嚴重受傷的51歲男子及疑似急性心衰竭的80歲婦人安全送抵東港，轉送醫院急救，讓民眾很感動。

▲高雄海巡隊頂風浪載患者到本島就醫。（圖／高雄海巡隊提供）

▲高雄海巡隊頂風浪載患者到本島就醫。（圖／高雄海巡隊提供）

8月14日受楊柳颱風外圍環流影響，東琉航線交通船全面停航，造成離島緊急醫療後送需求無法仰賴常規交通工具。海巡署艦隊分署高雄海巡隊兩度接獲屏東縣政府衛生局琉球鄉衛生所通報，請求支援將傷病患緊急送往本島醫院治療。

高雄海巡隊分別於14日上午11時40分及下午6時14分接獲琉球鄉衛生所通報，需分別協助載送一名51歲男性患者（左手小指骨折並嚴重撕裂傷）及另一名80歲女性患者（疑似急性心衰竭）後送案件；當時海域風力5至6級、陣風8級、浪高1至2公尺，執勤條件嚴峻，高雄海巡隊獲報後出動PP-10075及10032艇前往協處。兩次後送任務分別於13時30分與20時10分安全抵達東港漁港，由救護車接駁送往安泰醫院急救，圓滿完成這二案緊急後送就醫任務。

高雄海巡隊表示，守護人民生命是我們的天職，面對惡劣天候與離島交通中斷狀況，海巡人員仍堅守崗位、迅速應變，全力投入緊急醫療後送任務，確保離島民眾生命安全。民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

國道未繫安全帶！細肩帶女駕駛遭罰3000　辯易刮傷鎖骨拉置下方

千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

剛成年被詐團當「免費」車手　嘉義男下場要關1年3個月

荒唐畫面曝！桃園男遭「闖紅燈轎車撞」　6人棄車裝沒事逃了

浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

快訊／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線　30歲男救出送醫

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！女友全程目擊

男拿水果刀搭捷運！辯：廚師帶刀很正常　三字經辱警下場曝

與同學有嫌隙！台南2女國中生帶球棒到校堵人　放學師生看到嚇壞

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

國道未繫安全帶！細肩帶女駕駛遭罰3000　辯易刮傷鎖骨拉置下方

千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

剛成年被詐團當「免費」車手　嘉義男下場要關1年3個月

荒唐畫面曝！桃園男遭「闖紅燈轎車撞」　6人棄車裝沒事逃了

浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

快訊／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線　30歲男救出送醫

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！女友全程目擊

男拿水果刀搭捷運！辯：廚師帶刀很正常　三字經辱警下場曝

與同學有嫌隙！台南2女國中生帶球棒到校堵人　放學師生看到嚇壞

快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

社會熱門新聞

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

高雄左營27歲女深夜12樓墜下　掉落花圃身亡

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

即／20歲男「爬電塔觸電」火燒山　台電斷電才能送醫

小琉球「田老大」甩大學生巴掌！　Cheap：別惹地頭蛇

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

縱放通緝犯、收賄包庇賭場　新北劣警被起訴

更多熱門

相關新聞

楊柳颱風過後台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

楊柳颱風過後台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

楊柳颱風雖於14日上午8時30分解除海上警報，但大台南地區仍受外圍環流強陣風影響，多處電力饋線跳脫與高壓斷線，台電新營區營業處指出，截至晚間9時，大台南累計停電戶數達60912戶，新營區處轄內則有29213戶受影響，目前已復電29080戶，剩約133戶持續搶修，復電率達99.5%。

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

嘉義男未熄火昏迷車內　警消及時送醫救回

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

關鍵字：

救援高雄海巡隊楊柳颱風東琉航線感動

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面