「國家漫畫博物館」首度國際展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭發生

「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」展覽，手塚治虫作品是核心之一。

記者林育綾／台中報導

漫畫迷、原子小金剛粉絲把握衝！「國家漫畫博物館」成立以來，首度舉行大型國際交流展，特別以「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」為主題，透過日本漫畫巨擘手塚治虫、台灣漫畫家蔡焜霖為座標，呈現台日漫畫百年來彼此交織、相互影響的歷程。

國家漫畫博物館成立以來，首次舉行國際交流展。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」今年5月24日至6月24日於日本「京都國際漫畫博物館」展出時，獲得熱烈迴響，如今移展回台，即日起至10月12日在台中「國家漫畫博物館」展出。

展覽內容以手塚治虫《手塚治虫物語》、蔡焜霖《來自清水的孩子》為主軸，呈現台日百年漫畫歷程。

台灣漫畫發展受到日本影響深遠，因此展覽內容以日本和台灣兩位漫畫巨擘——手塚治虫、蔡焜霖作為時代座標，分別的代表作《手塚治虫物語》與《來自清水的孩子》為主軸，從日治時期為起點，細緻呈現台日少年漫畫文化，彼此交織、相互影響的百年歷程。

手塚治虫、蔡焜霖兩人其實並不相識，但他們出生在相同的時代，並且都以「漫畫」媒介，傳遞文化價值並發展事業，在漫畫的演變歷程中留下深邃足跡。

展覽精選台日雙方共計324件珍貴展品。

●手塚治虫的漫畫精神

「株式會社手塚製作」社長松谷孝征今（16日）特地出席開幕典禮，他在致詞提到，看到展名以「少年」為主題，或許有人會好奇，是否有「少女漫畫」？他回答，「當然有！少年也包含少女，這次展覽內容有許多少女漫畫，包含少女漫畫雜誌。」

松谷分享，手塚治虫以前說過「漫畫可以跨越國際」，還提到有時候戰爭會發生，往往是因為國與國之間「缺乏交流」，如果交流只侷限於商業或經濟也不夠，但是「透過漫畫、卡通，就能夠彼此對話，理解對方的想法，降低戰爭。」

松谷說，手塚治虫是第一個發現「漫畫是這麼好的媒介」的人，也一輩子不辭辛勞地畫漫畫，創作許多精彩故事。

手塚治虫認為，「漫畫」是能跨越國際對話的媒介。

松谷也說，自己於1944年出生，1951年正好開始看《原子小金剛》，但當年漫畫仍被視為「不良刊物」，在大環境不友善氛圍下，手塚仍然非常努力透過「漫畫」把重要的訊息傳給下一代。

直到1989年手塚過世，在那之後大人們才開始承認，漫畫可以是正面的出版品，日本才有機會迎來如今的漫畫鼎盛時期。雖然手塚離開了，但我們還能繼續下去，透過漫畫讓下一代感受這麼深刻的世界。

手塚製作社長松谷孝（左）與文化部長李遠（右）合影。

●李遠迷戀《原子小金剛》

文化部長李遠回憶，他首次與手塚製作社長松谷孝征會面時，收到兩本厚重的手塚治虫傳記作為禮物，但必須答應在展覽時出借。李遠說，他一直困惑，為什麼要先送他再借展呢？這段期間，他常在有陽光時把書拿出來，才逐漸明白，松谷是希望他能有時間回憶很多事。

這次展出時，剛好是終戰80周年，恰好能回顧台日之間漫長的歷史連結。李遠說，他父親從80年前中國來到台灣，正逢日本人離去，日人留下大量珍貴繪畫、雕塑與原住民素描，他花了很多年整理，才逐一找到合適的博物館歸置，認為這正是博物館的重要功能。

李遠說自己是《原子小金剛》粉絲。

談到自己迷戀手塚治虫的原因，他笑說或許是因為自己在《原子小金剛》誕生那年出生，大學又主修生物系、常常在抓昆蟲，剛好手塚也喜歡昆蟲，筆下常畫昆蟲世，他每個都認識。

李遠也說到台灣漫畫家蔡焜霖，曾經歷白色恐怖遭監禁10年，出獄後到處找不到工作，乾脆自己開出版社，創辦《王子雜誌》，並集合獄友推動漫畫事業。他佩服，台灣人不管身在多麼悲傷的時代，還是可以用自己的方式生存下來。

蔡焜霖曾經因白恐被監禁10年，出獄後到處找不到工作，乾脆自開出版社，創辦《王子雜誌》。

●展覽5大展區

此次展覽共規劃5大主題區，包括：序章「共同的源流」、第一章「戰後的明暗」、第二章「邂逅的文化」、第三章「往世界拓展的視野」、終章「朝向未來振翅高飛」，帶領觀眾全面認識台日漫畫的發展脈絡。

國家漫畫博物館首次舉行國際交流展「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」。



國家漫畫博物館籌備處代理主任楊婷媜提到，這次展覽精選台日雙方共計324件珍貴展品，觀眾從這3百多件作品中，彷彿走入台日漫畫百年交織的軌跡。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫‧百年邂逅」展覽。

除了深度歷史展覽，現場特別設置閱讀部屋，邀請當代台灣漫畫家高妍、日本藝術家川勝德重，以全新創作「部屋日記」及「異物」展現自我探索與漫畫創作的生命歷程，增添展覽當代創新的活力與台日創作的對話。

現場特別設置閱讀部屋。

「台灣少年與日本少年—台日漫畫．百年邂逅」國際交流展

日期：即日起至10月12日（日）

時間：週二至週日10:00-18:00，週一休館（遇國定假日比照平日開館）

地點：國家漫畫博物館東側園區「01台中刑務所演武場」、「02演武場附屬設施」

地址：台中市西區林森路33號