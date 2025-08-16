　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

皮夾遺失11年！竟重現千里外汽車引擎室　福特退休員工奇蹟尋回失物

▲ 男子意外找回遺失11年的皮夾。（示意圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

美國密西根州一名福特汽車退休員工，近日經歷了一場難以置信的尋物奇蹟。他11年前遺失的皮夾，竟在明尼蘇達州一輛汽車的引擎艙中被發現，裡頭的現金與禮品卡仍然完好無損，部分甚至仍可使用。

《紐約郵報》（New York Post）報導，現年56歲的吉爾福德（Richard Guilford），曾在密西根州韋恩市（Wayne）的福特汽車組裝廠工作近35年，並於2024年退休。吉爾福德回憶，他於2014年間工作時突然發現自己的三折式皮夾不翼而飛，當時他正在組裝一批準備送往經銷商的新車，因時間緊迫無暇細查，儘管翻找了數十輛車輛仍一無所獲，最後只能無奈放棄。

直到今年6月，這個皮夾意外地在明尼蘇達州湖晶鎮（Lake Crystal）一家汽車維修廠現身。技工沃克（Chad Volk）在維修一輛2015年款、行駛里程達15萬英里的福特汽車時，於變速箱與空氣濾清器盒之間發現了這個皮夾，打開後發現裡面仍有駕照、工作證、275美元的禮品卡與現金，還有幾張尚未刮開的彩票。

沃克透過社群媒體聯絡吉爾福德，並附上皮夾和駕照的照片。吉爾福德見到年輕時的自己，驚訝不已，直呼這是一場「不可思議的奇遇」。更令人驚喜的是，皮夾中的禮品卡竟仍可使用。其中戶外用品品牌 Cabela’s 表示，吉爾福德的250美元禮品卡至今仍有效，並主動贈送更多禮品卡，為這起奇緣畫下溫馨句點。

吉爾福德表示，自己不會再使用這個皮夾，而是選擇將它完整保留下來，當作家庭傳家故事的一部分。「我會把它放回原樣，放在家裡的瓷器櫃裡，留給我的孩子和未來的曾孫們。我們家愛講故事，這就是我的風格。」這個塵封11年的皮夾，不僅見證了一段工廠歲月，也成為一家人代代相傳的美好回憶。

延伸閱讀
夫妻才替4歲女兒慶生　難得單獨約會被發現「陳屍摩鐵浴缸」
結婚22年養大兩子竟都非親生　男淚訴真相：大兒子還差點掐死我
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用
不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席
獨／夫妻相約朝聖！成人展22萬人破紀錄　AV女優來台哭了
快訊／颱風天闖管制區！28歲男落海4天找到了
直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

川普回白宮了！　空軍一號上熱線澤倫斯基、北約領袖

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

48小時奪321命！　「豪雨狂襲」巴基斯坦山洪暴發

痣長在「6部位」最危險！　專家示警：小心變成致命皮膚癌

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

北海道棕熊奪命！友目擊「徒手搏熊」拚死救援　父痛揭最後訊息

普丁驚揭「2020美國大選被操縱」？　川普：他說我大贏

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！午餐都沒吃　秒搭機走人

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

川普回白宮了！　空軍一號上熱線澤倫斯基、北約領袖

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

48小時奪321命！　「豪雨狂襲」巴基斯坦山洪暴發

痣長在「6部位」最危險！　專家示警：小心變成致命皮膚癌

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

北海道棕熊奪命！友目擊「徒手搏熊」拚死救援　父痛揭最後訊息

普丁驚揭「2020美國大選被操縱」？　川普：他說我大贏

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！午餐都沒吃　秒搭機走人

北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

蔡瑞雪「前後都開深V」海邊穿超辣！從上往下拍…超兇身材被看光

關山第1屆拉密桌遊競賽　另類慶祝祖父母節長輩開心參與

快訊／嘉義火燒車「烈焰濃煙狂竄」消防急灌救　自小客變廢鐵

川普回白宮了！　空軍一號上熱線澤倫斯基、北約領袖

「滑輪天才少女」世運會奪金　劉巧兮想把金牌當吊飾

Lexus「新世代跑車」概念亮相！侵略外型、最快2026年投產

被《玻璃之心》感染　陽帆愛女安吉驚喜現身I Mean Us演唱會當嘉賓！

米其林評審最愛的8道新北必比登美食　光興腿庫充滿膠質不油膩

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

國際熱門新聞

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普：半導體關稅最高可能到300％

性感網紅收費15萬「測試男友忠誠度」

即／川普普丁笑握手 ！搭同輛防彈車離開

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

快訊／普丁：2022年若川普當美國總統不會有俄烏戰爭

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／雙普會結束！　普丁：雙方已達成協議

更多熱門

相關新聞

會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應

會不會停止殺平民？　普丁「1動作」回應

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行峰會，但現場焦點卻意外落在普丁的反應上。當普丁抵達時，一名記者高喊，「普丁總統，你會不會停止殺害平民？」普丁則比出一動作，貌似聽不見提問。

梅蘭妮亞請川普「轉交親筆信」給普丁 ！

梅蘭妮亞請川普「轉交親筆信」給普丁 ！

克宮：美俄將攜手尋找和平方案

克宮：美俄將攜手尋找和平方案

雙普會重點一次看　普丁重返外交舞台

雙普會重點一次看　普丁重返外交舞台

白宮秘密清單　553家企業「挺川」就得高分

白宮秘密清單　553家企業「挺川」就得高分

關鍵字：

失而復得皮夾福特汽車驚喜美國

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面