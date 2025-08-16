皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

▲ 男子意外找回遺失11年的皮夾。（示意圖／侯世駿攝）

美國密西根州一名福特汽車退休員工，近日經歷了一場難以置信的尋物奇蹟。他11年前遺失的皮夾，竟在明尼蘇達州一輛汽車的引擎艙中被發現，裡頭的現金與禮品卡仍然完好無損，部分甚至仍可使用。

《紐約郵報》（New York Post）報導，現年56歲的吉爾福德（Richard Guilford），曾在密西根州韋恩市（Wayne）的福特汽車組裝廠工作近35年，並於2024年退休。吉爾福德回憶，他於2014年間工作時突然發現自己的三折式皮夾不翼而飛，當時他正在組裝一批準備送往經銷商的新車，因時間緊迫無暇細查，儘管翻找了數十輛車輛仍一無所獲，最後只能無奈放棄。

直到今年6月，這個皮夾意外地在明尼蘇達州湖晶鎮（Lake Crystal）一家汽車維修廠現身。技工沃克（Chad Volk）在維修一輛2015年款、行駛里程達15萬英里的福特汽車時，於變速箱與空氣濾清器盒之間發現了這個皮夾，打開後發現裡面仍有駕照、工作證、275美元的禮品卡與現金，還有幾張尚未刮開的彩票。

沃克透過社群媒體聯絡吉爾福德，並附上皮夾和駕照的照片。吉爾福德見到年輕時的自己，驚訝不已，直呼這是一場「不可思議的奇遇」。更令人驚喜的是，皮夾中的禮品卡竟仍可使用。其中戶外用品品牌 Cabela’s 表示，吉爾福德的250美元禮品卡至今仍有效，並主動贈送更多禮品卡，為這起奇緣畫下溫馨句點。

吉爾福德表示，自己不會再使用這個皮夾，而是選擇將它完整保留下來，當作家庭傳家故事的一部分。「我會把它放回原樣，放在家裡的瓷器櫃裡，留給我的孩子和未來的曾孫們。我們家愛講故事，這就是我的風格。」這個塵封11年的皮夾，不僅見證了一段工廠歲月，也成為一家人代代相傳的美好回憶。

