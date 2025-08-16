　
政治

王毅稱日本把台灣歸還中國　外交部斥曲解史實：互不隸屬是客觀事實

▲▼外交部長林佳龍 聯訪 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國外長王毅昨聲稱「《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分」。對此，外交部駁斥，惡意曲解史實，誤導國際視聽，具有國際法效力的《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

林佳龍表示，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

林佳龍說明，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

林佳龍指出，此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

林佳龍強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。外交部呼籲北京當局務實理性體認只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。同時，我國衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

08/15 全台詐欺最新數據

王毅 台海局勢 外交部 林佳龍 兩岸 互不隸屬 中華民國

