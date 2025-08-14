林明昕放鳥南韓官員遭批傲慢　林佳龍：駐韓代表已拜會致歉

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映（박선영）先前邀請我國行政院政委林明昕會談，原本已準備好點心和交換禮物，豈料卻在前一天遭台灣單方面取消，導致她心生不滿透過臉書發文，痛批台灣外交官「無禮傲慢」。事件發酵後，她13日下午發文，讚賞我駐韓代表丘高偉親自登門道歉的舉動。對此，外交部長林佳龍今（14日）表示，政府是一體的，針對事件處理，丘大使除了代表表達歉意，對方也在臉書貼文，了解之間有接洽問題，期待未來有進一步交流機會。

立法院外交及國防委員會14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

外交部長林佳龍會前受訪被問到，南韓真相和解委員會委員長朴宣映日前以「傲慢無禮」批評行政院政委單方面取消的會晤，13日下午又發文，肯定我駐韓代表親自登門道歉，會不會覺得好像外交部在替行政院擦屁股？

林佳龍回應，政府是一體的，這件事發生後就責成駐韓代表丘高偉大使親自去拜訪韓方官員，經過大家的溝通，她也表示理解，外交部也會在未來的交流繼續保持聯繫。當事人已說明，駐館得知後就出面聯繫。對這件事的處理，丘大使除了代表表達歉意，對方也在臉書貼文，了解之間有接洽問題，期待未來有進一步交流機會。