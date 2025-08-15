賴提「終戰」未談「抗日」　陸國台辦批「喪失民族立場」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

80年前的今天，日本宣布無條件投降。賴清德總統發文稱呼今（15）日為「終戰紀念日」，並指同盟國與當初的交戰國如今以民主友盟之姿「肩並肩坐在一起」。對此，大陸國台辦晚間批評賴清德「歪曲二戰歷史」、「完全喪失民族立場」。

賴清德於臉書發文指出，即使是經過慘烈作戰才擊敗侵略者的同盟國，與當初的交戰國，在八十年後，一起以民主友盟之姿，肩並肩坐在一起，展現對和平的珍視與渴求，更展現了民主國家的友誼、尊敬與團結。

賴清德還強調，當威權主義再次集結擴張，我們一定要牢記二戰的教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間發布「答記者問」表示，「80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、勠力同心、浴血奮戰，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。」

朱鳳蓮續稱，「台灣光復，重回祖國懷抱，是包括台灣同胞在內的全民族團結奮鬥的結果，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。」

朱鳳蓮批評，「賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹『民主對抗威權』虛假敘事，兜售『台獨』分裂謬論，其本質還是『以武謀獨』、『倚外謀獨』。」

她說，「正告賴清德，任何歪曲二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序的行徑都是自取其辱，任何分裂祖國的圖謀都是痴心妄想。」

朱鳳蓮最後稱，「正義必勝，統一必勝。希望兩岸同胞牢記歷史、緬懷先烈，堅守民族大義，維護勝利成果，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，共同追求祖國統一、民族復興的美好未來。」