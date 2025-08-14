王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

▲王毅會見泰國外長瑪里，雙方就泰柬邊境局勢交換意見 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（14）日在雲南安寧會見來華出席瀾湄合作第十次外長會的泰國外交部長瑪里，雙方圍繞中泰建交50週年、雙邊務實合作及瀾湄合作未來走向深入交換意見。王毅指出，王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。

王毅表示，今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，雙方始終堅定相互支持，推進各領域務實合作，「中泰一家親」更加深入人心。在新的歷史起點上，中方願同泰方一道，落實兩國領導人重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動中泰命運共同體建設結出新碩果，引領瀾湄合作邁上新台階，為地區和平穩定注入新動力。

雙方要保持高層交往，加強互利合作，辦好建交50週年後半場慶祝活動，夯實兩國友好民意基礎。

王毅說，中方願同泰方一道，加快中泰鐵路建設，鼓勵更多企業赴泰投資興業，深挖綠色發展、數字經濟、人工智能等領域合作潛力，確保地區產供鏈穩定暢通。希望泰方為中國企業提供更多政策支持和便利條件。

▲王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

談及瀾湄合作，王毅稱「務實高效、互利共贏，已成為最成功的次區域合作機制。」瀾湄合作進入第十個年頭，處於承前啓後的關鍵階段。此次外長會在中國安寧舉行，安寧寓意和平、和睦、和諧。中方願同泰方發揮共同主席國作用，確保會議取得圓滿成功，維護團結合作大局，維護地區和平穩定。

瑪里則表示，泰中關係過去50年成果豐碩。泰方期待同中方共同推動雙邊關係持續健康發展，深化泰中友好，讓未來50年在雙多邊領域都取得更多合作成果。她讚賞安寧這座美麗的現代化小城，認為充分體現了中國發展理念和成就，值得學習借鑑。泰方高度重視瀾湄合作，相信在中國的戰略引領下，瀾湄合作將走深走遠，為區域繁榮穩定發揮更大作用。

雙方還就泰柬邊境局勢交換意見。王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。中方願根據雙方意願提供必要協助。瑪里高度讚賞中方秉持客觀公正的立場，並肯定中國在推動局勢降溫中發揮的建設性作用。