　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

▲▼ 王毅會見泰國外長瑪里，雙方就泰柬邊境局勢交換意見 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲王毅會見泰國外長瑪里，雙方就泰柬邊境局勢交換意見 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（14）日在雲南安寧會見來華出席瀾湄合作第十次外長會的泰國外交部長瑪里，雙方圍繞中泰建交50週年、雙邊務實合作及瀾湄合作未來走向深入交換意見。王毅指出，王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。

王毅表示，今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，雙方始終堅定相互支持，推進各領域務實合作，「中泰一家親」更加深入人心。在新的歷史起點上，中方願同泰方一道，落實兩國領導人重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動中泰命運共同體建設結出新碩果，引領瀾湄合作邁上新台階，為地區和平穩定注入新動力。

王毅指出，在新的歷史起點上，中方願同泰方一道，落實兩國領導人重要共識，深化雙多邊戰略協作，推動中泰命運共同體建設結出新碩果，引領瀾湄合作邁上新台階，為地區和平穩定注入新動力。雙方要保持高層交往，加強互利合作，辦好建交50週年後半場慶祝活動，夯實兩國友好民意基礎。

王毅說，中方願同泰方一道，加快中泰鐵路建設，鼓勵更多企業赴泰投資興業，深挖綠色發展、數字經濟、人工智能等領域合作潛力，確保地區產供鏈穩定暢通。希望泰方為中國企業提供更多政策支持和便利條件。

▲▼ 王毅會見泰國外長瑪里，雙方就泰柬邊境局勢交換意見 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

談及瀾湄合作，王毅稱「務實高效、互利共贏，已成為最成功的次區域合作機制。」瀾湄合作進入第十個年頭，處於承前啓後的關鍵階段。此次外長會在中國安寧舉行，安寧寓意和平、和睦、和諧。中方願同泰方發揮共同主席國作用，確保會議取得圓滿成功，維護團結合作大局，維護地區和平穩定。

瑪里則表示，泰中關係過去50年成果豐碩。泰方期待同中方共同推動雙邊關係持續健康發展，深化泰中友好，讓未來50年在雙多邊領域都取得更多合作成果。她讚賞安寧這座美麗的現代化小城，認為充分體現了中國發展理念和成就，值得學習借鑑。泰方高度重視瀾湄合作，相信在中國的戰略引領下，瀾湄合作將走深走遠，為區域繁榮穩定發揮更大作用。

雙方還就泰柬邊境局勢交換意見。王毅表示，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信、重歸於好，同時支持東盟以「東盟方式」妥善解決內部問題。中方願根據雙方意願提供必要協助。瑪里高度讚賞中方秉持客觀公正的立場，並肯定中國在推動局勢降溫中發揮的建設性作用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
必比登加持！「蔡家牛排麵」開賣即完售
狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

5歲女調車座椅竟「壓死後座2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元

王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍　預計下半年可投產問世

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母回頭見兒臉色鐵青　崩潰急送醫

中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

5歲女調車座椅竟「壓死後座2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元

王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍　預計下半年可投產問世

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母回頭見兒臉色鐵青　崩潰急送醫

中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

蘇澳鎮長李明哲強風中助騎士！超帥身影曝　鮪魚肚成焦點

「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

性侵妻女近400次！　紐西蘭變態酪農「硬上母牛」逼家人看

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

大陸熱門新聞

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃 100％蚊子已出現抗藥性

懸賞「活人獎80萬」找登山失蹤男友

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母崩潰急送醫

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

揭露731暴行！94歲清水正男「刺痛」日本

更多熱門

相關新聞

王毅會見高金洪：柬泰邊境衝突令人痛心和擔憂

王毅會見高金洪：柬泰邊境衝突令人痛心和擔憂

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（25）日，在京會見東盟秘書長高金洪，談及中國與東盟合作有三點建議，提到維護地區和平穩定。他特別提及，現今國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。「近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂。」

王毅會見俄外長　他還大讚中俄關係

王毅會見俄外長　他還大讚中俄關係

川習會預熱？盧比歐登場展開高層溝通　美中進入談判期的關鍵訊號

川習會預熱？盧比歐登場展開高層溝通　美中進入談判期的關鍵訊號

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

中美外長會面　陸專家：強調共識多於分歧

王毅暗諷菲「馬前卒」　南海仲裁案掃進歷史垃圾堆

王毅暗諷菲「馬前卒」　南海仲裁案掃進歷史垃圾堆

關鍵字：

中泰關係王毅瀾湄合作地區和平外交部长

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面