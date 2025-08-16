要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

▲民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪。（資料照／記者莊喬迪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案已遭羈押近1年，今（16日）正好是妻子陳佩琪生日，她在臉書發文悲痛指出，結婚以來，柯文哲會跟她表示「生日快樂」，但今年沒有了，她哀喊，要把柯文哲關到死的話，那她要揹著「柯文哲的骨灰」形影不離，每天去堵賴清德夫妻出門。

柯文哲因涉入京華城案與政治獻金侵占案，遭法院認定「犯罪嫌疑重大」，且抗辯內容與證人證詞、證物存在出入，因此，法院認為在完成證人詰問程序前，仍存在羈押原因與必要，導致柯文哲從偵查期間，至移審北院後，累計羈押時間已將近1年。

由於該案涉入嫌疑人眾多，案情複雜，合議庭為加速審理，也密集排定庭期，柯文哲的妻子陳佩琪則幾乎每次開庭都會到場旁聽。12日陳佩琪突在在臉書發文說，政治獻金若她有拿一毛錢，「那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到，讓全國媒體全程轉播出去，我要以死對台灣司法的汙衊做最嚴厲的控訴。」她也感嘆，柯文哲就別羈押了，直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，「請在我陳佩琪面前將他槍斃，我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」。

而14日，陳佩琪則在法官宣布退庭時，卻突然情緒失控，對審判長大吼，「他做了什麼事，叫做犯罪嫌疑重大？」，隨後經法警勸阻。

陳佩琪今日又於臉書發文透露，「結婚以來，我家的那頭呆鵝，呆是呆，但至少在我生日時還是會跟我表示生日快樂」，她感慨，今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，請問柯文哲做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？

陳佩琪表示，屍體掛在牆上，想想是會嚇到人，那她換個方式好了，就揹著柯文哲的骨灰，每天去堵賴清德夫妻出門，從Youtube影片得知賴清德夫妻感情好到連走總統府紅毯、一旁有一整排儀樂隊時，都要手牽手形影不離的。

陳佩琪強調，現在賴清德要把她先生關到死，那她也要跟柯文哲的骨灰形影不離，哪天賴清德夫妻手牽手要出門時，她就揹著柯文哲的骨灰去門口恭送賴清德夫妻。

