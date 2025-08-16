呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮日前建議，賴清德辭去黨主席專心國政，引發外界討論。呂秀蓮今（16日）受訪時再度建議，賴清德應該跨黨派重新組閣。而自己當副總統時就建議前總統陳水扁辭去黨主席，「我們應該做全民的總統」，蔡英文總統上任時也是，因為上帝很公平，不會因為你當總統一天給你48小時，應該要有所取捨，並沒有針對賴清德。呂也鼓勵立法院可以修政黨法，規定總統不能當任何黨的主席，相信賴的民調會很快上來。

呂秀蓮今出席第5屆東亞和平論壇前受訪，她表示，民意如流水，水能載舟亦能覆舟，偶爾施政不力，低民調是很好的警惕。賴清德總統也很尊重民意，有則改之，無則嘉勉。他還有三年多的任期，希望繼續這個教訓，多聽取民意，延展更多全國的人才，甚至應該考慮跨黨派來重新組閣，展現開放心胸才能符合民意，國家不是你家、不是我家，是你我他，大家的家。

呂秀蓮舉例，2000年與陳水扁前總統就任時，也是用開放心胸邀請不同黨派人士入閣，像是請到唐飛擔任行政院長，很多部會首長也是跨黨派任用。治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治國必須全面為國舉才，若是如此一定符合民意，也有助國內團結。

媒體追問，怎麼會建議他辭掉黨主席？呂秀蓮坦言，自己當上副總統以後，就跟陳前總統建議，「我們應該做全民的總統」，上帝很公平，不會因為你當總統一天給你48小時，所以如果要做好、治理好國家，應該要有所捨。

呂秀蓮透露，蔡英文擔任總統時自己也提過同樣的建議，所以沒有針對賴清德總統，相信賴清德現在如果能夠聽取這一點，她更鼓勵立法院乾脆修法，在《政黨法》再加一條，就是總統不得兼任任何政黨的主席，這樣的話一體適用，相信賴清德總統民調就會很快升上來。