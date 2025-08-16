深挖地下5公里存放核廢料　他打臉黃國昌：該怎麼選址？

▲民眾黨主席黃國昌日前在重啟核三公投意見發表會拋出，以「深孔地質處置」（DBD）核廢料的方法。（資料照／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前在823重啟核三公投意見發表會拋出，以「深孔地質處置」（DBD）核廢料的方法，然而，媒體人徐嶔煌在政論節目中質疑，該怎麼往下挖3到5公里？台灣是一個多地震的國家，怎麼知道往下挖會遇到什麼地質？又該怎麼選址？

徐嶔煌15日在政論節目《狠狠抖內幕》表示，要往地下挖3到5公里放核廢料，這件事是從一個立委口中說出來，但如果這麼簡單，為什麼這麼多年來，包括台電和許多國內學者，都在討論核廢料處理問題？

徐嶔煌直言，連要選總統、選市長的候選人，也都會避談核廢料的問題，若核廢料真的這麼簡單就能處裡，那全世界比照辦理不就好？為什麼還需要討論核廢料？

此外，徐嶔煌指出，往地下挖3到5公里已經超過玉山高度，往下挖的時候，會面臨溼度、溫度、壓力變化等，這樣到底該怎麼挖？連往下挖1公里難度都很高。

徐嶔煌說，連芬蘭在挖的時候，挖到5、600公尺就已經覺得難度很高了，認為再往下挖，恐怕會有地質變化，何況台灣是一個多地震的國家，板塊交界、斷層活動多，怎麼知道往下挖會遇到什麼地質？又該怎麼選址？

徐嶔煌進一步質疑，全世界有哪一間公司，有往下挖3至5公里的能力，且可以報價？他點出，黃國昌說，發現新的技術，但該技術早在1957年就有人提出，將近70年間，已經有許多國家做過實驗，但目前有任何一間大規模商轉、可靠的公司嗎？