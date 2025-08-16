　
    • 　
>
地方 地方焦點

「大江」重塑4000坪空間130家品牌新櫃　力拚年度營收目標71億

▲「大江」重塑4,000坪空間130家品牌新櫃

▲大江購物中心於今年啟動後疫情時代最大規模改裝。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以桃園青埔生活圈購物商場先驅自居的大江購物中心，於今年啟動後疫情時代最大規模改裝計畫，以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,000坪、130櫃商場空間，包括進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材及全桃獨家餐飲等品牌，力拚年度營收目標71億元。

大江購物中心15日表示，隨著數位化與消費習慣轉變，百貨零售實體通路正迎來前所未有的挑戰，大江藉實地觀察與會員數據洞察，掌握消費者對於體驗與空間品質的高度需求。

▲「大江」重塑4,000坪空間130家品牌新櫃

▲大江三樓改裝主打「下班後經濟學」。（圖／大江提供）

繼去年完成55櫃位調整後，虛實整合與跨業種混搭策略已見成效，今年改造將以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為核心，重塑4,000坪、130櫃位，引進進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材及全桃獨家餐飲等品牌，調整新櫃數達全館40%，以打造多元化的購物場域。

隨著價值觀與消費行為改變，百貨零售業依年齡分層的商品分類已不再鮮明，大江購物中心觀察發現，購買「少女裝」的客層年齡已高於傳統定義的20至30歲，顯示消費者不再以年齡界定需求，更重視個人適合度與混搭風格。

今年二樓女裝區大規模全樓層改造以「跳脫框架、混搭多元」為核心，不再是所謂的「內衣一條街」或把同類商品集中樓層區域展售模式，藉此打破傳統、擴大族群，八月初區域開幕首週表現不俗，業績較去年同期成長67%。業者相當看好後續表現與成長動能。一口氣引進27家全新品牌，涵蓋女裝、香氛、內著、配件等新櫃，特色品牌及獨家複合店陸續登場。

此外，因應現代生活節奏加快的趨勢，許多消費者為了釋放壓力、享受生活，常在下班後或休假時集中購物、休閒與娛樂，因此形成了「下班後經濟學」，大江購物中心以「下班玩、玩下班」的概念重新塑造三樓整體櫃位配置。

而此次改裝特色除了品牌多元化，各家店裝也大玩空間創意，有引進全台唯一LED透明屏，結合時尚與科技，營造沉浸式潮流視覺體驗；櫃內設有SNOOPY牆面成為打卡亮點、或以「機場時刻表」為靈感，打造旅行儀式感、宛如機場大廳，讓每一次造訪都像踏上新的旅程，網羅街頭滑板、海邊衝浪到登山露營等周邊商品，結合運動、潮流、戶外生活與旅遊特色，為「下班後經濟學」開創全新商機。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

