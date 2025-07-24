迎暑假拚業績！　大江攜手69新櫃推出「Fun肆一夏」

▲「大江」全年停車免費，遊逛無壓力。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台百貨零售業迎接暑假消費旺季拚業績，桃園指標商場大江購物中心自7月25日至8月7日起推出「Fun肆一夏」主題活動，結合69家新櫃開幕、消費滿額贈禮等，以及涼夏商品專區，打造吃喝玩樂一站式的悠遊街城，期帶動年輕客層買氣。

大江購物中心23日表示，今年上半年已有69家新櫃開幕，涵蓋服飾、香氛、配件、家電與運動戶外機能品牌等多元業種，隨暑假檔期展開，進一步活絡館內遊逛氛圍與消費體驗，成為帶動館內買氣的重要引擎之一。

▲「Fun肆一夏」主題活動，結合69家新櫃開幕。（圖／大江提供）

目前，大江購物中心館內擁有超過50多家餐飲品牌，匯聚異國料理、餐廳連鎖品牌之外，不定期引進話題性的快閃輕食甜點，提供消費者豐富多元的美味選擇。又，看準暑假餐飲外出人潮持續攀升，「大江」看好暑假外出用餐遊逛人潮，特別加碼聯名卡消費回饋。

「大江」因鄰近國道一號與二號交流道，其地理位置交通便利，且提供全年停車免費與假日接駁車服務，無論自駕或搭乘大眾運輸皆能輕鬆抵達。館內品牌涵蓋服飾、美妝、生活與親子娛樂等品牌，滿足全齡客層的消費需求。

另外，「誠品好物市集」將於7月24日至8月11日登場，精選中外文圖書、童書玩具、文具禮品及生活選品等，萬件商品限量3折起。全台最大影城的SBC星橋國際影城即將上映「鬼滅之刃」、「驚奇4超人：第一步」等多部暑期強檔電影，「大江」已成家庭親子們出遊一日行程的最佳選擇。