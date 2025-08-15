辣網美開副本當「職業小三」！收費15萬測試男友忠誠度...訂單爆滿

▲正妹當「職業小三」，專門幫女客戶測試另一半。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

29歲的美國網紅拉娜（Lana Madison）不只靠性感身材和甜美臉蛋吸引7.6萬名粉絲，還以「抓猴專家」的新身份爆紅，她專為有疑慮的女性顧客測試男友忠誠度，並自稱是「最強誘惑」，能用幾句曖昧話、甚至一個撩人表情符號，就讓不少男人當場露餡。

根據《太陽報》（The Sun）報導，拉娜受訪時透露，這份「副業」始於一次偶然機會，一名女網友願意付費請她試探男友反應，結果服務成效驚人，口耳相傳後，訂單源源不絕。如今她一次收費高達5,000美元（約新台幣15萬元），顧客只需提供男友的社群帳號或電話，她便會展開攻勢，並在數小時內提供對話截圖等「鐵證」。

「如果男人能抵擋住我的誘惑，那他就是值得信賴的人；但大多數都過不了這關。」拉娜說，有些男性甚至在當天就邀她見面，讓她對「折服速度」感到震驚。一名顧客在看到男友訊息截圖後當場崩潰痛哭，並對她坦言，「我早就知道了，只是需要證據。」

儘管外界批評她介入他人感情，拉娜強調自己並非主動聯繫任何男性，所有行動都經顧客同意，而且嚴守不與對方實際碰面的原則。她認為，自己的工作就像「照妖鏡」，讓女性不用在感情中「活在黑暗裡」。

不少顧客甚至用玩笑口吻安慰自己，「如果他真的劈腿，至少對象有品味。」但更多人則感謝她，認為這能避免浪費多年青春在不忠的伴侶身上。對拉娜而言，這份工作不只是收入來源，更是從曾經在校園被忽視的安靜女孩，轉變成「人人注目」的全新人生。