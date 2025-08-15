　
大陸 大陸焦點 特派現場

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金　第二名全程未使用遙控器

▲宇樹科技H1機器人。（圖／翻攝極目新聞）

▲宇樹科技H1機器人。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

首屆世界人形機器人運動會今（15）日在北京展開各項賽事，由宇樹科技子公司靈翌科技開發的H1機器人以6分34秒的成績，在機器人1500公尺賽跑的第一分組中奪冠，摘下本屆大會首面金牌，第二名「天工」則是由北京人形機器人創新中心有限公司研發，杭州宇樹科技母公司旗下機器人則是以7分10秒的成績獲得第三名。

▲宇樹科技H1機器人摘下本屆機器人運動會首面金牌。（圖／翻攝紅星新聞）

▲宇樹科技H1機器人摘下本屆機器人運動會首面金牌。（圖／翻攝紅星新聞）

《極目新聞》報導，賽後，宇樹科技創始人王興興接受媒體採訪時表示，奪冠的1500米（公尺，下同）田徑比賽機器人就是春晚登場的機器人，也是宇樹科技成立後製作的第一款機器人。他認為，這一巧合是非常有意義的。

王興興透露，過去的努力還是得到大家的認可，希望未來半年還有更好的成績，H1之前跑的歷史成績其實比這還要更好些，「H1跑1500米的平均速度大概在3.8米／秒，極限速度很快，差不多5米／秒左右。」

值得注意的是，位居第二的「天工」機器人是以6分55秒的成績獲得銀牌，「天工」前陣子曾獲得「半馬」冠軍，同時，在本屆賽事上，「天工選手」並未使用人為操作遙控，而是採全自主的方式向前奔跑，也是本場比賽唯一一名全程自主無人工遙控奔跑的「選手」。

對此，王興興強調，宇樹的H1其實也具備不用遙控器的能力，但因為策略不同，「為追求速度，宇樹最後在賽場中仍然採用了遙控策略。」

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告
快訊／國3嚴重車禍！棒球隊8傷送醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

機器人H1科技運動會宇樹賽跑AI

