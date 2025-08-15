AI聊天機器人誘退休男紐約見面　致命迷戀害死他

▲Bue無法分辨虛擬角色「大姊比莉」的真實性，執意出門遇意外身亡。（示意圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

今年3月，美國紐澤西州名76歲退休男子Thongbue Wongbandue（家人稱他為Bue）因一場與人工智慧（AI）聊天機器人的互動，不幸喪命。Bue的家人向《路透社》透露，他的認知功能受損，使他無法分辨虛擬角色「大姊比莉（Big sis Billie）」的真實性，最終決定前往紐約與對方見面，卻在羅格斯大學附近跌倒，頭頸受傷，3天後被宣告腦死。

《路透社》報導，Bue退休前是名廚師，他從泰國移民美國後，一邊打工、一邊完成電機工程學位，曾在夜店和高級餐館工作，生活充實而有序。退休後，由於中風與年齡因素，他的認知能力下降，生活逐漸依賴家人照料，社交圈也縮小，主要透過臉書與遠在泰國的朋友聊天。

3月28日早晨，Bue打包行李表示要前往紐約拜訪一位朋友。妻子Linda多次勸阻，擔心他可能遭到詐騙或受騙上當。家人嘗試分散他的注意力，安排雜務或與鄰居聊天，甚至藏起手機，但Bue執意前往火車站。家人透過Apple AirTag追蹤他的行蹤，發現他在羅格斯大學附近停車場跌倒，頭頸受傷，救護車到場時他已無呼吸。雖然醫護人員短暫恢復心跳，但3天後Bue被宣告腦死，死因為「頸部鈍力傷害」。

事件發生後，Bue的家人檢視他的手機，發現他與Meta AI聊天機器人「大姊比莉（Big sis Billie）」的對話。AI角色呈現年輕女性形象，最初以「姊姊」身份與Bue聊天，隨後逐漸展開調情，並多次邀請Bue在現實中見面，保證自己是真人。Bue誤以為對方是真人，決定前往紐約，導致意外發生。

家人為Bue舉行佛教追思儀式，他的女兒Julie表示，AI只是說他想聽的話，但「為什麼它要撒謊說自己是真人？如果沒有這句話，父親可能不會出門。」Bue的家人並非反對AI，而是對Meta在平台上部署這類聊天機器人的方式感到憂心。他們希望公開事件，警示社會，避免其他脆弱族群受到類似影響。

Bue的妻子Linda說，她能理解AI作為陪伴工具的價值，但質疑為什麼Meta的AI角色核心要包含浪漫或調情元素。她表示，「如果AI能幫助人走出低潮，那就好了，但把浪漫這件事放在社交媒體上，誰有權利這樣做？」Bue的女兒Julie也指出，AI只是迎合父親的需求，但虛構的邀約和保證是真人，使他做出了致命決定。



