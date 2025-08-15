　
半夜痛醒狂拉！365名師生食物中毒　印尼「免費營養午餐」又出包

▲▼2017年7月，一群學生們印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）一間伊斯蘭寄宿學校排隊領午餐。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年7月，一群學生們印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）一間伊斯蘭寄宿學校排隊領午餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印尼中爪哇省（Central Java）365名師生，食用學校提供的免費營養午餐後，竟然集體食物中毒，成為總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）力推該政策以來最嚴重的單一事件。

《衛報》報導，斯拉根縣（Sragen）縣長西吉特（Sigit Pamungkas）證實，逾360人出現腸胃不適症狀，已將可疑食物樣本送驗，並將支付所有必要的醫療費用。

西吉特表示，「我們已要求中央廚房暫停供餐，直到檢驗結果出爐。」負責監督該政策的國家營養機構主任達丹（Dadan Hindayana）則表示，已經提高中央廚房的作業與送餐標準。

疑似導致中毒的餐點包括薑黃飯、蛋絲、炸豆包、小黃瓜萵苣沙拉、蘋果片及牛奶，由中央廚房統一製作，再配送至多所學校。一名中學生描述，他半夜被劇烈腹痛驚醒，還有頭痛與腹瀉等症狀，但直到看見同學們在社群媒體上發文表示也有相同症狀，才知道是食物中毒。

普拉伯沃把這項免費學校營養午餐計畫作為核心政策，宣稱此舉能夠提高學生生活品質，同時促進經濟成長。今年1月計畫啟動，第三方餐飲服務營運的至少190個廚房在全國各地開始營運，受惠人數目前已擴及1500萬名學生，預計年底前達到8300萬人，今年總預算高達171兆印尼盾（約新台幣3172億元）。

不過，這項標誌性政策上路以來狀況頻傳，已經累計超過1000人食物中毒。今年5月，西爪哇（West Java）200多名學生食物中毒，檢驗發現食物遭沙門氏菌及大腸桿菌污染。

躲關稅新天地　中國企業「轉攻印尼」

《路透社》報導，中國企業為了規避逾30%的美國高額關稅，紛紛大舉進軍印尼市場。在雅加達經營工業用地業務的高曉玉（Gao Xiaoyu，音譯）透露，最近每天從早到晚都在跟中國企業開會，詢問赴印尼設廠或擴大業務的電話接不完。

母子疑婚宴食物中毒亡　夫吃打包菜也中招

義爆發肉毒桿菌中毒　2死14人住院

陸客大鬧峇厘島！不爽聊天太大聲「打成一團」

外食外送增多「釀7成食物中毒」

