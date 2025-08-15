　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

▲▼ 日本政府15日舉辦「全國戰歿者追悼式」。（圖／路透）

▲時隔13年有日本首相在致詞期間提及「反省」一詞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

第二次世界大戰結束80週年，日本政府15日舉辦「全國戰歿者追悼式」，首相石破茂表示，「不能再次弄錯前進的道路，如今必須再度把對那場戰爭的反省和教訓銘刻於心」。這也是時隔13年有日本首相在致詞期間提及「反省」一詞。

共同社、日經中文網等報導，全國戰歿者追悼式15日在日本武道館舉辦，日皇德仁、石破茂、戰歿者遺族等人士約4500人參加，在正午默禱1分鐘之後，德仁、石破茂等人分別致詞。德仁提到，期盼不要再有戰爭慘禍，要深刻反省，並首度提及「今後也要持續傳述戰中與戰後的苦難」。

▲▼ 日本政府15日舉辦「全國戰歿者追悼式」。（圖／路透）

▲日皇德仁與皇后雅子參加。（圖／路透）

石破茂第一次以首相身分參加，並重新使用「反省」用詞。他稱，「不能再次弄錯前進的道路，如今必須再度把對那場戰爭的反省和教訓銘刻於心」。

石破茂也說，如今已是大多數人都不曾經歷過戰爭的世代，「無論歲月如何流逝，我們都要將那痛苦的戰爭記憶和對不再發動戰爭的堅定誓言跨越世代地傳承下去，並始終貫徹為實現永久和平而行動的信念」。但他並未提及對亞洲各國的加害責任。

此前，時任首相村山富市1994年表明深刻反省，直到2012年的野田佳彥都曾提及反省一詞，不過在安倍晉三執政的2013年起，反省一詞消失13年，菅義偉與岸田文雄也未再提及。

▼日本政府15日舉辦「全國戰歿者追悼式」。（圖／路透）

▲▼ 日本政府15日舉辦「全國戰歿者追悼式」。（圖／路透）

賴清德紀念二戰終戰未提「抗日」　蕭旭岑轟：愧為中華民國總統

總統賴清德今（15日）在臉書發文，紀念二戰終戰80周年，卻未提到對日抗戰，引起藍營不滿。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，二次世界大戰對日抗戰勝利紀念日，對中華民國、對抗日犧牲的台灣人而言，是何其重要的日子，但賴清德的紀念文卻隻字不提抗日，還刻意美化日本當年作為，這是媚日、切割歷史，愧對身為中華民國總統，要如何團結國人？奢望為台灣人爭取權益？

賴清德沒有談「抗戰勝利」　洪秀柱嗆：日本人心態當中華民國總統？

不只67公分人腿　福岡海面驚見「上半身」

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

河口湖「富士山布幕」掛回來了　高度僅1.4m

關鍵字：

戰爭石破茂二戰德仁日韓要聞

