轟柯文哲夫婦法庭「脫序演出」　簡舒培：想帶風向用聲量鬥臭司法

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前在法院審理京華城案的休庭時間，突然對檢察官咆哮、怒丟水瓶，而後續的審判期日，還發生陳佩琪在旁聽席對審判長大吼的狀況。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（15日）表示，夫妻接連的激情、脫序演出，就是想帶風向，用聲量鬥臭司法，模糊新事證與不利證詞的焦點。

簡舒培表示，台北地方法院日前審理柯文哲的京華城、政治獻金侵占案，傳喚基隆市副市長邱佩琳出庭作證，而邱佩琳也證實，前後共幫信義房屋周俊吉夫妻、文華東方董事長林命群，以及基隆市長謝國樑的母親林曼麗轉交金錢給柯文哲。

簡舒培指出，這些人名跟金額，都被記載在柯文哲隨身碟當中的「工作簿」EXCEL檔案，明明送錢的人、轉交的人都認了，民眾黨卻還能硬拗是excel pay？

簡舒培進一步指出，從邱珮琳的證詞，還可以證實EXCEL檔中，至少有3筆「人名＋數字＝人名＋送給柯文哲的金額」，那麼同一份檔案中，記載的「小沈1500」，民眾黨恐怕拗斷了都拗不過去。



此外，最讓簡舒培感到荒唐的是，根據邱佩琳證詞，謝國樑母親2022年想捐200萬給柯文哲，當時是由邱佩琳拿現金到台北市政府市長室，柯文哲親自收錢還說了聲「謝謝」。

簡舒培點出，除了謝國樑母親的200萬，檢方先前也查出，2022年10月，同樣在市長室，柯文哲一邊踩著飛輪，一邊收下博弈大亨陳盈助委託邱清章轉交的現金300萬元。簡舒培開酸，比起送了3次錢、有強大靠山的邱佩琳，智商157的柯文哲顯然看博弈大亨比較沒有，連句謝謝都沒說就送客了。

根據目前調查進度，簡舒培表示，柯文哲在市長室收錢至少就有2次，台北市的市長室，竟然變成市長收賄的犯案現場，本該維護市長安全的警察，變成了保護收賄犯人的保鏢，讓勤勤懇懇的台北市公務員、台北市民情何以堪。

簡舒培痛批，柯文哲面對證據不說明、不解釋、不認錯，一心只想用輿論操弄司法，近來幾次開庭，不時出現各種歇斯底里的行為，包括，向檢察官砸卷宗、摔水瓶，就連陳佩琪都在旁聽開庭時對法官怒吼。

簡舒培說，根據報導，柯文哲怒摔水瓶那天，是因為檢方提出新事證，柯文哲親自寫下「行政流程加速」的便條紙，而就在邱佩琳證實柯文哲的確收了3筆200萬的現金後，常常去旁聽開庭的陳佩琪就突然失控，更讓審判長不悅。

簡舒培認為，一有新事證出現、一有證詞對柯文哲不利，柯氏夫妻就會上演激情失序行為，搭配臉書發文帶風向，一方面鞏固小草支持，一方面轉移外界討論案情的焦點，想用最熟悉的聲量戰法來操弄司法，這次可能演過頭而踢了鐵板。

最後，簡舒培強調，柯文哲既然動不動就把自己當皇帝，那麼「天子犯法與庶民同罪」，有觸法情事就「該怎麼辦就怎麼辦」，別可恥地死不認錯、操弄民粹、施壓司法人員、鬥臭國家司法體系。