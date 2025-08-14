　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲憶亡父自責幫不上忙　陳佩琪哭趴旁聽席...庭後暴走嗆法官

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（14日）審理京華城案，在押被告柯文哲喊話法官慎重思考是否繼續羈押他、「想想10年後，台灣社會如何看待本案」，強調台灣司法不能因此更脆弱甚至崩潰，審判長表示始終依審理進度檢視有無續押被告必要，柯妻陳佩琪在庭訊結束後，從旁聽席起身，突朝審判長大喊「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！？」

▲▼柯文哲妻子陳佩琪今（14日）到台北地院旁聽丈夫出庭，卻嗆問審判長「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！！！！？」。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳佩琪心疼丈夫柯文哲涉犯京華城案持續羈押，（14日）到台北地院旁聽，嗆問審判長「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！？」。（圖／記者黃哲民攝）

當時審判長雖已諭知退庭，但合議庭3位法官仍在場，審判長立刻板臉說「那是誰！法警把她拘束起來！」柯文哲見到這一幕，立刻被法警帶回候審室，親友團也趕緊拉走陳佩琪，但她逗留庭外座椅掉淚，喃喃自語「把我也押起來好了...」。

柯文哲的辯護律師努力替陳佩琪緩頰，請求合議庭別禁止陳佩琪之後旁聽開庭。審判長表明立場「就算已退庭，但法官仍在法庭內，就須維持法庭秩序，如果有人叫囂、必須制止」，不過審判長沒追究到底，同意在筆錄記載「旁聽者」就好。

▲▼柯文哲妻子陳佩琪今（14日）到台北地院旁聽丈夫出庭，卻嗆問審判長「請問他（柯）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！！！！？」。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳佩琪在庭外落淚。（圖／記者黃哲民攝）

北院今開庭傳喚台北市都委會前委員、現任國立政治大學教授白仁德作證，調查他在都委任內參與審理京華城訴求過程，白強調所有容積獎勵都須依法，他參與期間，無人要求他支持特定結果，包括時任都委會主委的副市長彭振聲，白表示雖建議設法點亮京華城周邊的都市發展，「但沒說一定要靠京華城」。

柯文哲對白仁德說「因為我連累大家，辛苦了，謝謝！」等白結束作證離開，柯獲准第2次發言，劈頭喊話審判長「台灣司法是否會更脆弱、更崩潰，是審判長要慎重面對的問題！」

柯說本案因他是政治人物，難免有政治媒體干擾，例如「鏡新聞充當側翼」，讓社會大眾產生司法勾結特定媒體、淪為政治打手的印象，但至今作證的公務員，都說當年處理京華城案過程合法，檢方卻說這是個案、是違法、是圖利，「更用此罪名押我至今」。

▲▼涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（14日）被押解到台北地院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（14日）被押解到台北地院開庭，喊話法官思考「10年後，台灣社會如何看待本案」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲批檢方不是都市計畫專家，憑什麼把公務員都證稱合法的過程，硬要說成非法，造成現在全國矚目的大案，他被羈押至今快1年，特別是過去8個月，才在法庭慢慢搞懂本案法律爭議，「我是當事人都搞不懂，相信法官一開始也搞不清楚」。

但隨著證人陸續作證、案情逐漸釐清，「在這個基礎上，是否繼續羈押我，審判長要慎重思考」。柯喊話審判長和2位合議庭法官，現在是關鍵時刻，獨處時要「想想10年後，台灣社會如何看待本案」，柯環顧法庭說，10年後，在座的人應該很多還活著，「他們會如何評價這個案子」。

柯突然重提喪父之痛，說律師到看守所律見告知，他才知道父親走了，柯自稱「我這麼有名的醫師」，在父親臨終之際卻幫不上忙，「還讓父親帶著煩惱離世...」柯數度停頓清喉嚨，感覺強忍哽咽，但旁聽的陳佩琪，已哭趴在椅背上。

審判長打斷柯文哲，問他「是否要聲請具保停止羈押？」柯沒表明是否要聲請，僅堅持「讓我說完」，他被羈押至今快1年，痛苦都已承擔過去，是否再關幾個月、不是重點，他在意的是台灣司法不能因為本案而脆弱、崩潰，「大罷免的結果，檢察官是重要因素，大家心知肚明」。

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡，今（14日）到台北地院旁聽京華城案開庭，受訪轉述柯文哲妻子陳佩琪當庭暴走心情。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡，今（14日）到台北地院旁聽京華城案開庭，受訪轉述柯文哲妻子陳佩琪當庭暴走心情。（圖／記者黃哲民攝）

審判長讓柯文哲講完7分鐘，檢方表示用書狀回應，審判長接著也用約7分鐘，宣示合議庭審理本案，依法獨立行使職權，先前所稱「尊重審級制度」，僅限高院對於被告羈押、抗告相關裁定，包括犯罪嫌疑是否重大、有無羈押原因與必要等，但不含犯罪事實認定、被告是否有罪等實體內容。

審判長強調，合議庭始終依審理本案進度檢視有無續押被告必要，也讓檢辯雙方充分陳述，更適度讓柯文哲在開庭時，對「其他事項」表示意見，但正常程序「不是被告想講什麼就講什麼」，合議庭雖沒制止柯，「正辦還是得講清楚」。

審判長指出，訴訟程序有步調與相關規定，待人證詰問完畢、物證調查結束，檢辯雙方完整了解事實，再進行最終的言詞辯論，才為適當程序。旁聽的柯粉不領情，低聲嘟噥「不要繼續押人」，陳佩琪疑因解讀成丈夫重獲自由遙遙無期，因而法庭暴走。

08/13 全台詐欺最新數據

