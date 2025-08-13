　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

▲黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城案，柯在庭末發言時轟檢方和《鏡新聞》勾結淪政治打手，並轟檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極，柯妻陳佩琪則昨晚拋要以死控訴司法，引發討論。對此，民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，陳佩琪的發文讓他很擔心，昨天有跟陳聯絡，請大家給陳多一些空間，她對每位民眾黨成員跟小草，都是非常重要的夥伴。黃國昌也批評，希望檢察總長王俊力說清楚講明白，不是躲起來就沒事，當初偵辦京華城案的檢察官跟《鏡週刊》創辦人裴偉是什麼關係？

陳佩琪昨透過臉書說，「反正就是要把我先生押到死」，請總統賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯了，「直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，請在我陳佩琪面前將他槍斃， 我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」；陳也說，「我想請問我們柯家人跟京華城有什麼關係？ 」，她若有和大老闆們見過面或拿他們任何一毛錢，「那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到」。

對此，黃國昌13日受訪回應，陳佩琪的發文讓他很擔心，昨天有跟陳聯絡，請大家給陳多一些空間；陳佩琪不僅是柯文哲的夫人，對每位民眾黨成員跟小草，都是非常重要的夥伴，也是精神上跟小草同在，非常重要的長輩，陳昨天會有那樣發言，相信陳心裡的痛，每個人都可以感同身受。

黃國昌說，到底是怎麼樣的腐敗檢調跟腐敗媒體勾結一起，希望王俊力說清楚講明白，不是躲起來就沒事，當初偵辦京華城案的檢察官跟裴偉是什麼關係？還是裴偉是直通民進黨高層，手上有辦法拿出那個單子，汙染證人心證，大概只有極權國家檢調跟媒體墮落成這樣。

黃國昌表示，他當然知道裴偉現在是鏡集團大老闆，雖對方不承認，但媒體圈有誰不知道鏡集團是裴偉在控制，跟民進黨高層關係非常好，有人敢去問他裴偉、敢問王俊力？這不就是台灣目前政媒共生，最腐敗結構所呈現的問題。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為聖女

朱立倫強烈譴責郭智輝失言　「藉反核補貼綠友友才是嚴重弊端」

嗆鄭麗君關稅記者會如廢話　朱立倫：台灣到底付出多少是黑箱

怕擋李進勇才不讓黃國昌會前受訪？　中選會：誤會！沒規定時間

「擔任黨主席跟落跑市長無關」　許淑華：盧秀燕823後一定要表態

黃國昌核三公投辯論狂嗆賴清德　綠提數據：核電不應訴諸散布謠言

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

散播疑美論最大受益是中國　林飛帆：孤立台灣然後回到一中框架

迎戰2026地方選舉　民眾黨選舉決策委員會名單公布

陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

郭智輝「拔核三補助費論」　王世堅氣炸狂罵：傲慢無知、自以為是

更多熱門

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

日前表態投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，等到度過大惡罷、一起把核三延役公投做完，也等國民黨確認黨主席後，「我們都有最大的誠意跟善意、最坦率的心態」，一起來尋求未來合作可能性跟方式。對於是否盤算退新北市長替白營換取其他縣市，黃國昌說，為了達成2028年讓總統賴清德下台目標，民眾黨願意跟國民黨，一起共同努力，當政府選擇擺爛，在野黨必須承擔撐起國家責任。另外，對於未來可能的對手、台北市副市長李四川，黃也表示，他非常尊敬「川伯」，台北市長蔣萬安能找到川伯擔任副手，是非常幸福的事。

黃國昌轟郭智輝講垃圾話立刻下台　再嗆莊瑞雄：提可笑問題凸顯無知

黃國昌轟郭智輝講垃圾話立刻下台　再嗆莊瑞雄：提可笑問題凸顯無知

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

反核變挺核三延役！黃國昌回應了　再控民進黨瞞真相：惡劣恐嚇人民

反核變挺核三延役！黃國昌回應了　再控民進黨瞞真相：惡劣恐嚇人民

黃國昌裴偉柯文哲陳佩琪王俊力京華城案

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

