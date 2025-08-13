陳佩琪拋以死控訴司法　黃國昌轟王俊力：不是躲起來就沒事

▲黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）



記者蘇晏男／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城案，柯在庭末發言時轟檢方和《鏡新聞》勾結淪政治打手，並轟檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極，柯妻陳佩琪則昨晚拋要以死控訴司法，引發討論。對此，民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，陳佩琪的發文讓他很擔心，昨天有跟陳聯絡，請大家給陳多一些空間，她對每位民眾黨成員跟小草，都是非常重要的夥伴。黃國昌也批評，希望檢察總長王俊力說清楚講明白，不是躲起來就沒事，當初偵辦京華城案的檢察官跟《鏡週刊》創辦人裴偉是什麼關係？

陳佩琪昨透過臉書說，「反正就是要把我先生押到死」，請總統賴清德政府不用花這麼多時間力氣和人員來審理柯了，「直接判他死刑就好，反正28.5年跟死刑也差不多，請在我陳佩琪面前將他槍斃， 我把他屍體掛在北院前面，讓小草和我每天陪伴他到永遠」；陳也說，「我想請問我們柯家人跟京華城有什麼關係？ 」，她若有和大老闆們見過面或拿他們任何一毛錢，「那我今天跟大家相約明天在法院頂樓，我跳樓，我說到做到」。

對此，黃國昌13日受訪回應，陳佩琪的發文讓他很擔心，昨天有跟陳聯絡，請大家給陳多一些空間；陳佩琪不僅是柯文哲的夫人，對每位民眾黨成員跟小草，都是非常重要的夥伴，也是精神上跟小草同在，非常重要的長輩，陳昨天會有那樣發言，相信陳心裡的痛，每個人都可以感同身受。

黃國昌說，到底是怎麼樣的腐敗檢調跟腐敗媒體勾結一起，希望王俊力說清楚講明白，不是躲起來就沒事，當初偵辦京華城案的檢察官跟裴偉是什麼關係？還是裴偉是直通民進黨高層，手上有辦法拿出那個單子，汙染證人心證，大概只有極權國家檢調跟媒體墮落成這樣。

黃國昌表示，他當然知道裴偉現在是鏡集團大老闆，雖對方不承認，但媒體圈有誰不知道鏡集團是裴偉在控制，跟民進黨高層關係非常好，有人敢去問他裴偉、敢問王俊力？這不就是台灣目前政媒共生，最腐敗結構所呈現的問題。

