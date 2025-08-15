　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普據傳渴望得到諾貝爾和平獎。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

挪威媒體14日爆料，美國總統川普7月突然致電挪威財政部長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），主動詢問諾貝爾和平獎提名事宜，並且坦言他想要贏得這個獎項。

挪威《今日商業報》（Dagens Næringsliv）引述消息人士透露，史托騰伯格當時正在奧斯陸（Oslo）街頭行走，卻無預警接到川普電話，「他想要諾貝爾獎，並且討論關稅問題。」報導指出，這並非川普首次向史托騰伯格提及諾貝爾和平獎話題。

史托騰伯格曾任北約秘書長，他在回應《路透社》詢問時證實通話，但拒絕進一步透露內容。

▲▼北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲史托騰伯格曾任北約秘書長。（圖／路透）

史托騰伯格表示，通話重點是關稅及經濟合作，並為川普之後與挪威首相史托爾（Jonas Støre）的會談做準備。此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等多名白宮官員也有參與通話。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel committee）每年從數百名候選人之中評選得主，並於10月公布獲獎者。美國已有4位前總統獲此殊榮，包括老羅斯福、威爾遜、卡特、歐巴馬，而川普多次抱怨未能獲獎。

近期柬埔寨、巴基斯坦、以色列元首都表示已經提名川普角逐諾貝爾和平獎。但川普6月在真相社群（Truth Social）發文宣稱，「不論我在俄烏戰爭、以色列與伊朗問題上有什麼成果，都不會得到諾貝爾和平獎，但人民心裡有數，這對我來說就足夠了！」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」　柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

難得沒帶女兒單獨約會　夫妻到「摩鐵泡鴛鴦浴」一起陳屍浴缸

快訊／白宮公布「雙普會」時間　川普快閃行程曝光

夜間公園驚見「半透明警察」！　3D投影竟讓犯罪率驟降22%

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

難得沒帶女兒單獨約會　夫妻到「摩鐵泡鴛鴦浴」一起陳屍浴缸

快訊／白宮公布「雙普會」時間　川普快閃行程曝光

夜間公園驚見「半透明警察」！　3D投影竟讓犯罪率驟降22%

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

國際熱門新聞

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

PPI暴升美股震盪收低！　傳川普政府入主英特爾飆超7%

12歲女童逃到印度　遭200男性侵

37公分巨雕！　英男「尺寸太大」摔斷手

台女遭撞死　日神社還原：折返拍照誤判方向

更多熱門

相關新聞

阿拉斯加川普、普丁峰會　停火夢想遇上政治現實

阿拉斯加川普、普丁峰會　停火夢想遇上政治現實

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加將舉行自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首次美國本土峰會。川普宣稱這是一場「試探性會晤」，目標是探測停火與長期和平協議的可能性；普丁則希望藉機鞏固對烏克蘭的戰場優勢，同時打破國際孤立。

快訊／白宮公布「雙普會」時間

快訊／白宮公布「雙普會」時間

雙普會各有盤算　BBC：普丁欲重返全球舞台

雙普會各有盤算　BBC：普丁欲重返全球舞台

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　

雙普會鋪路　川普：須邀澤倫斯基再開一次會

雙普會鋪路　川普：須邀澤倫斯基再開一次會

關鍵字：

川普挪威諾貝爾和平獎提名官員

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面