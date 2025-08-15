川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

▲川普據傳渴望得到諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

挪威媒體14日爆料，美國總統川普7月突然致電挪威財政部長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），主動詢問諾貝爾和平獎提名事宜，並且坦言他想要贏得這個獎項。

挪威《今日商業報》（Dagens Næringsliv）引述消息人士透露，史托騰伯格當時正在奧斯陸（Oslo）街頭行走，卻無預警接到川普電話，「他想要諾貝爾獎，並且討論關稅問題。」報導指出，這並非川普首次向史托騰伯格提及諾貝爾和平獎話題。

史托騰伯格曾任北約秘書長，他在回應《路透社》詢問時證實通話，但拒絕進一步透露內容。

▲史托騰伯格曾任北約秘書長。（圖／路透）



史托騰伯格表示，通話重點是關稅及經濟合作，並為川普之後與挪威首相史托爾（Jonas Støre）的會談做準備。此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等多名白宮官員也有參與通話。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel committee）每年從數百名候選人之中評選得主，並於10月公布獲獎者。美國已有4位前總統獲此殊榮，包括老羅斯福、威爾遜、卡特、歐巴馬，而川普多次抱怨未能獲獎。

近期柬埔寨、巴基斯坦、以色列元首都表示已經提名川普角逐諾貝爾和平獎。但川普6月在真相社群（Truth Social）發文宣稱，「不論我在俄烏戰爭、以色列與伊朗問題上有什麼成果，都不會得到諾貝爾和平獎，但人民心裡有數，這對我來說就足夠了！」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」 柬總理盛讚：阻止毀滅性衝突

