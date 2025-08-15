　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

記者杜冠霖／台北報導

立法院7月11日通過國民黨版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，納入普發現金1萬元。行政院會昨提出修正草案，維持普發現金1萬、對弱勢加碼，並將預算規模從5450億增至5900億，增加預算也會用在包括強化電力系統等項目。行政院長卓榮泰今（15日）受訪時表示，產業的支持、民生的照顧及國土韌性都是國家重要課題，沒有一個環節可以落後，希望立法院朝野各黨團儘速通過這個修正條例，會用最快的速度來編定特別預算。

▲▼卓榮泰 新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效 專案報告 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

卓榮泰表示，強化韌性條例所有的內容是希望國家跟全體國人一起向前行，無論是在對產業的支持、民生的照顧以及國土的韌性，都是目前國家最重要的課題之一。一方面有颱風侵襲台灣，一方面要因應後關稅時代整個國際貿易的新秩序，台灣又需要在整個印太地區上保持可以自我防衛的特別地位。

卓榮泰強調，同時在對民生的照顧上面，行政院也願意來持續的加碼，沒有一個環節可以落後，所以一定要同步向前行。所以懇切希望立法院朝野各黨團儘速的來通過這個修正條例，會用最快的速度來編定特別預算，會讓全行政院各部會、包括地方政府一起來合作，全力來執行。

對於明年度總預算，卓榮泰坦言，目前這個階段只能跟各位報告，明年度的中央政府總預算在編制的過程當中，確實遭受到比較大的困難，因為依照新的財劃法會出現很大的財政的空缺，這個空缺要用調整支出結構以及舉債多重的方式來彌補。

卓榮泰表示，目前還在做最後的調整當中，因為依照時程要行政院訂定好跟部會所有會議後要向總統報告，目前程序還沒有進行到這裡。只能說一定是在財政紀律高度要求下樽節支出，也照顧各種國家產業民生發展之所需要，會兼顧到各個層面，現在正在編訂的過程中。
 

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

普發1萬卓榮泰行政院總預算

