　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

▲▼卓榮泰 新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效 專案報告 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，在今年1至7月檢警調已查獲詐團2025團，查獲1萬5912人次，查扣不法犯罪所得超過40億元；透過與超商、中華郵政及貨運業者建立爭議包裹協處機制，退還1億6853萬餘元；並統計攔阻被害款項83億6402萬元。卓榮泰坦言，國人一定不會滿意現在工作的進度，但誠懇希望國人給政府多一點時間，他們會把該做的事情做得更多。

報告指出，打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，以「抑制詐欺犯罪」為宗旨，設定「強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為3大目標、並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平臺、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力，全力推行識詐、堵詐、防詐、阻詐及懲詐等5個面向及相關指標，並將「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」作為規劃重點。

卓榮泰口頭報告表示，國人一定不會滿意現在工作的進度，但是要感謝一直努力在工作的檢警調、銀行臨櫃人員、超商服務人員等，這段期間確實全心全力投入打詐工作，「我雖然不敢期待這個報告讓所有的國人滿意，但誠懇的希望給予這一群工作的朋友、夥伴們多一點的努力」，也希望國人給政府多一點時間，政府會把該做的事情做得更多、做得更好，期待一步一步達到所設定的目標。

報告提到，主要詐騙類型包含假投資、假交友投資、假買家騙賣家損失、網路購物詐騙、假檢警。在扣除交易糾紛、債務不履行等假性財產犯罪案件後，每月受理案件數由去年8月1萬9590件下降至今年7月1萬5177件，降幅22.5%。受理案件數長期以每月減少350件趨勢緩步下降；每月財損金額由去年8月新臺幣131億1047萬元，下降至今年7月81億37261萬元，降幅達37.7%。財損金額以每月減少5億元趨勢逐漸下降。

在執行成效方面，每年7、8月都是詐騙高峰，報告指出，透過宣導識詐，同時增強金融機構行員、超商店員識詐能力，主動發現、通報員警共同攔阻，統計攔阻被害款項83億6402萬元；在防詐部分，今年1至7月網路蒐報可疑詐騙訊息15萬5486件，主動通報攔阻涉詐網域5萬8529件，下架涉詐廣告9萬2670則。

在阻詐部分，本全體銀行已完成建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防止客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶。同時輔導財團法人聯合信用卡處理中心建置「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平臺」，發揮即時阻詐的效果。另透過與超商、中華郵政及貨運業者建立爭議包裹協處機制，今年已協處20萬6,966件、退還1億6,853萬餘元。

最後在懲詐部分，持續針對各電信網路詐欺類型實施查緝專案，今年1至7月檢警調已查獲詐騙集團2025團，查獲人員1萬5912人次，查扣不法犯罪所得超過40億元。同時深化跨境合作交流，就執行跨境詐欺打擊與合作進行聯繫、晤談或情資交換共1271件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

賴清德815只提「終戰」不提「抗戰」　藍委批史觀自我矮化又媚日

難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰堅持講完

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

賴清德815只提「終戰」不提「抗戰」　藍委批史觀自我矮化又媚日

難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰堅持講完

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

吳思瑤稱擋200億強化電網是擋輝達　陳智菡轟：10年已編5千億還追加？

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

更多熱門

相關新聞

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，但民眾黨立委劉書彬質詢時卻大離題扯光電、關稅等議題，立法院長韓國瑜暫停時間制止，請劉針對主題質詢。劉書彬則不斷插話，並表示，行政院製造謊言，就是最大詐騙中心，「請尊重我」。質詢繼續後，劉書彬依然故我，先批評政府偏重再生能源發展，但又舉日本、德國為例，批評政院無法提供企業足夠再生能源。韓國瑜一臉無奈，卓揆也僅笑回，「這一席講話，不僅違反院長裁示，也完全沒有邏輯，我實在沒有辦法理解」。

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

普發1萬何時領？　吳思瑤曝流程：若在野不杯葛最快10月開始發放

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

關鍵字：

詐欺行政院警政署打詐卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面