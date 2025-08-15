打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立院專案報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」，在今年1至7月檢警調已查獲詐團2025團，查獲1萬5912人次，查扣不法犯罪所得超過40億元；透過與超商、中華郵政及貨運業者建立爭議包裹協處機制，退還1億6853萬餘元；並統計攔阻被害款項83億6402萬元。卓榮泰坦言，國人一定不會滿意現在工作的進度，但誠懇希望國人給政府多一點時間，他們會把該做的事情做得更多。

報告指出，打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，以「抑制詐欺犯罪」為宗旨，設定「強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為3大目標、並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平臺、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力，全力推行識詐、堵詐、防詐、阻詐及懲詐等5個面向及相關指標，並將「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」作為規劃重點。

卓榮泰口頭報告表示，國人一定不會滿意現在工作的進度，但是要感謝一直努力在工作的檢警調、銀行臨櫃人員、超商服務人員等，這段期間確實全心全力投入打詐工作，「我雖然不敢期待這個報告讓所有的國人滿意，但誠懇的希望給予這一群工作的朋友、夥伴們多一點的努力」，也希望國人給政府多一點時間，政府會把該做的事情做得更多、做得更好，期待一步一步達到所設定的目標。

報告提到，主要詐騙類型包含假投資、假交友投資、假買家騙賣家損失、網路購物詐騙、假檢警。在扣除交易糾紛、債務不履行等假性財產犯罪案件後，每月受理案件數由去年8月1萬9590件下降至今年7月1萬5177件，降幅22.5%。受理案件數長期以每月減少350件趨勢緩步下降；每月財損金額由去年8月新臺幣131億1047萬元，下降至今年7月81億37261萬元，降幅達37.7%。財損金額以每月減少5億元趨勢逐漸下降。

在執行成效方面，每年7、8月都是詐騙高峰，報告指出，透過宣導識詐，同時增強金融機構行員、超商店員識詐能力，主動發現、通報員警共同攔阻，統計攔阻被害款項83億6402萬元；在防詐部分，今年1至7月網路蒐報可疑詐騙訊息15萬5486件，主動通報攔阻涉詐網域5萬8529件，下架涉詐廣告9萬2670則。

在阻詐部分，本全體銀行已完成建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防止客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶。同時輔導財團法人聯合信用卡處理中心建置「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平臺」，發揮即時阻詐的效果。另透過與超商、中華郵政及貨運業者建立爭議包裹協處機制，今年已協處20萬6,966件、退還1億6,853萬餘元。

最後在懲詐部分，持續針對各電信網路詐欺類型實施查緝專案，今年1至7月檢警調已查獲詐騙集團2025團，查獲人員1萬5912人次，查扣不法犯罪所得超過40億元。同時深化跨境合作交流，就執行跨境詐欺打擊與合作進行聯繫、晤談或情資交換共1271件。