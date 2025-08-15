　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

難得沒帶女兒單獨約會　夫妻到「摩鐵泡鴛鴦浴」一起陳屍浴缸

▲▼浴室,浴缸,沐浴,泡澡。（圖／取自免費圖庫pexels）。（圖／CFP）

▲夫妻摩鐵泡澡一同死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

巴西一對夫妻慶祝4歲女兒生日後，2人前往汽車旅館在浴缸中泡鴛鴦浴，後來卻被人發現一同陳屍在浴缸中，且身上沒有任何遭到暴力或攻擊的跡象，警方正在查明2人死亡。

身為女商人的42歲女子安娜(Ana Carolina Silva)與37歲憲兵丈夫傑佛遜(Jeferson Luiz Sagaz)，10日被人發現陳屍在巴西東南部Greater Florianópolis區一間汽車旅館中，2人身上沒有遭到暴力的跡象，傑佛遜的槍也不在現場。

親友表示，這對夫妻相戀近20年，2人育有一名4歲女兒，他們在前往汽車旅館休息前，才一起在公園慶祝4歲女兒的生日，後來把女兒送到姊姊家幫忙暫時照顧，由於到了約定好的時間2人沒出現，令家人覺得奇怪，但第一時間沒有報案。

警方表示，目前已將2人的遺體送去驗屍，調查結果至少需要10天才能完成，目前不排除事件是意外死亡或是謀殺，案件正在調查中。

巴西帕拉州男子伊薩奎·杜桑托斯·皮尼奧（Isaque dos Santos Pinho）因一段穿拖鞋參加8公里路跑的影片在社群媒體瘋傳，從無家可歸的街友變成全國關注的對象，並決心借助運動徹底改變人生。

關鍵字：

巴西鴛鴦浴浴缸Jefferson Luiz SagazAna Carolina Silva

