車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

記者張方瑀／綜合報導

巴西東南部溫達諾瓦杜伊米格蘭特（Venda Nova do Imigrante）驚傳墜崖悲劇，一對相差16歲的情侶在車內親熱時，疑似因車輛劇烈搖晃，失控滑落約400公尺高懸崖，兩人當場身亡，遺體被發現時全身赤裸，場面怵目驚心。

根據《太陽報》報導，警方指出，死者為42歲的阿德瑞娜（Adriana Machado Ribeiro）及26歲的馬康尼（Marcone da Silva Cardoso）。兩人3日晚間參加派對後，先送走馬康尼的哥哥與女友，隨即開車前往當地滑翔翼起飛平台，獨處時疑在車內發生親密行為。

Casal que morreu após carro cair de rampa em Venda Nova tinha ido namorar [ https://t.co/jjRoYdTfC5 ]



Informação é do irmão de Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, que morreu junto da namorada Adriana Machado Ribeiro, de 42 pic.twitter.com/8ccn6JEzQN — A Gazeta ES (@AGazetaES) August 6, 2025

調查顯示，汽車在懸崖邊因搖晃而逐漸滑動，最終整輛翻落。初步研判事發時間為4日凌晨1點左右，車輛墜落約100公尺後疑撞上岩石，兩人先被拋出車外，車子再翻滾300公尺才停下，車身全毀。

負責調查的警官艾柏托（Alberto Roque Peres）表示，現場沒有暴力或他殺跡象，車輛手煞車也有拉起，推測是兩人車內的動作導致車輛滑落。當地居民曾在凌晨1點半至2點聽到巨響，但因天色昏暗、植被茂密，當時沒有人發現。

救援人員在懸崖底部尋獲馬康尼遺體，消防隊則翻越陡坡將阿德瑞娜遺體運回。

據家人與友人透露，兩人交往約半年，感情穩定，從未傳出爭執或暴力事件。馬康尼原籍貝洛奧里藏特（Belo Horizonte），不久前才搬到當地擔任機械操作員；阿德瑞娜則在母親經營的麵包店工作16年，育有一子一女。