買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸要告藥局：毀掉2個家庭

▲男子掃碼付款避孕藥失敗，不料店員竟打給他老婆要錢，導致婚外情曝光。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣東近日發生一起因掃碼失敗導致婚外情曝光的悲劇，一名男子發影片控訴，他去陽江市大參林藥店平岡分店買避孕藥，但因付款掃碼失敗，店員竟根據會員資料打給他妻子請求付款，導致他出軌的事曝光，讓他氣得報警，揚言追究藥局責任。

根據《瀟湘晨報》報導，男子在網上發文控訴2個家庭面臨破碎局面，還貼出買藥發票、藥局店員聯繫他老婆的聊天記錄，及一張陽江市公安局高新分局平岡派出所8月12日開出的報警回執，顯示他已在2025年8月11日17時06分報警。

男子在貼文中痛斥，「大參林平岡店的售貨員，你真是人才啊，我買藥，我付款碼給你掃了，又不是微信沒有錢，扣款不成功，你竟然通過會員卡找到我老婆，去問我老婆拿錢，而且我老婆問你買的是什麼藥，你竟然說是避孕藥，現在我老婆知道了，導致兩個家庭面臨破碎局面，想問問，你藥店有沒有責任？」

不過，記者13日發現，男子的社群帳號已遭平台禁止發文，私訊功能也因違反規定被關閉。

對此，警方證實，男子來報案說自己的貼文被平台下架，自認權益遭侵犯，警方也已如實登記，但男子貼出的報警回執並無實際法律效力，如果要提告藥局店員，「是要去向法院了解的，我們處理不了。」

記者找到當事藥局，但店員回應，公司後續會有通報，建議直接聯繫總公司。隨後，大參林廣州公司工作人員回電記者，稱內容涉及客人隱私，不便接受採訪。