社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃居服員！她辯吃藥頭暈才躺床上　「下身全裸」露餡

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲彰化人妻指控居服員照顧丈夫光著下半身。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人妻指控，丈夫結識40年的女性友人「小莉」以居服員身分照顧丈夫時，兩人發展出不當關係，當場拍到兩人同床睡覺，還有光著下身的影片，憤而提告求償50萬元。「小莉」喊冤當時是因為頭暈吃藥，才躺在床上休息，沒有做出踰矩，但法院審理後認定其行為已逾越正常社交分際，判決「小莉」應賠償10萬元。

人妻與丈夫結婚多年，育有3名女兒，原本家庭美滿。但因丈夫罹病需專人照顧，申請居服員協助，未料多次返家，竟發現「小莉」與丈夫互動親密，直到今年1月19日當場撞見兩人全裸同床。

人妻主張，丈夫事後坦承與「小莉」有不當關係，「小莉」甚至曾透過通訊軟體向她表示「暗戀丈夫」。認為明知已婚，卻刻意破壞家庭，導致夫妻分居、瀕臨離婚，因此依《民法》求償50萬元精神撫慰金。

「小莉」反駁，自己與人夫認識40多年，純粹是居服員與客戶關係。她解釋事發當天因失眠問題，人夫提供藥物協助，服用後頭暈目眩才躺床休息，否認有親密行為。對於被拍到的裸露畫面，她堅稱「當時有穿衣服」，幫他洗澡時下半身也有遮蔽，堅稱雙方無性關係。

但法官審查證據後發現，人妻提供的照片清楚顯示，人夫當時上半身全裸側躺在床上，「小莉」則坐在一旁，僅用棉被遮掩身體；更引人注意的是，另一段影像中，「小莉」不僅協助全裸的人夫移動到椅子上，自己還下半身赤裸在房間走動，直到進入小房間後才穿上內褲。此外，當妻子質問時，丈夫僅以「嗯嗯」含糊回應，未否認兩人特殊關係。

法官審理後認為，雖然現有證據無法證明兩人發生性行為，但根據照片和錄音，可見2人同床、在對方面前自然裸露，人夫也默認兩人特殊關係，這些行為已明顯超越一般居服員與客戶的關係，判「小莉」應賠償10萬元。

關鍵字：

彰化居服員抓姦偷吃損害賠償

