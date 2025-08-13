台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

▲丈夫長期以來都以「練氣功」為理由出門，卻是偷吃女學員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

台南一對結縭34年的老夫妻，因婚內疑似不忠鬧上法院。妻子在丈夫衣櫃翻出壯陽藥、保險套及潤滑液，並查出丈夫曾購買威而鋼，懷疑其假借晨運練氣功之名與他人幽會。氣憤之下，她向丈夫及疑似「小三」求償60萬元，判決近日出爐。

台南地院調查發現，丈夫在婚姻存續期間確與第三者有超越普通朋友的不當往來，已侵害妻子配偶權；但因證據不足，無法證明對象就是遭指控的女子，因此裁定該女子免賠。法院最終判決，丈夫必須賠償15萬元並支付利息，其餘請求駁回，全案可上訴。

判決指出，妻子去年3月為孫子找玩具車充電線時，意外發現可疑物品，並在信用卡帳單與房內找到購買的威而鋼、潤滑液以及保險套。她進一步追查得知，丈夫長期以來都以「早上5點去練氣功」為理由出門，卻與女學員互動頻繁，每月見面數次。妻子在家人面前質問時，丈夫才口頭承認有與女學員發生性行為與愛撫。

法院審酌證人證詞、錄音及其他證據，認為足以證明丈夫在婚內有不正常往來，已逾越一般社交界線，構成侵害配偶權，但無法確認對象為所指女子，因此僅判丈夫單獨賠償15萬元並支付利息。