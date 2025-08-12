美「超級富二代」偷吃甜美保姆！　元配怒分一半財產

▲彼得愛上4個孩子的保姆，為此與元配妻子離婚。（圖／翻攝Ig@parentingtranslator、臉書Annette Lombard）



記者吳美依／綜合報導

美國維吉尼亞州一名億萬富豪的兒子彼得．古德溫（Peter Goodwin）驚傳婚變，偷吃並愛上孩子們的保姆安妮（Annette Lombard），並且在聖誕節當天向元配提出離婚，如今財產可能被分走一大半。

《紐約郵報》形容，古德溫家族是維吉尼亞州最顯赫的家族之一。彼得的父親曾是連鎖保齡球館AMF的共同老闆，以及投資集團CCA Industries和Riverstone Group的負責人，涉足領域包括各州的豪華飯店與高爾夫球俱樂部，據信資產高達上億美元。

現年40歲的彼得熱愛跑車與勞力士，經常在社群媒體發布相關影音，同齡妻子卡拉（Cara Goodwin）則是一名臨床心理學家，2人於2014年結婚，育有4名子女，目前年齡介於2歲至9歲。

Son of Virginia bowling billionaire cheats on wife with their four kids’ former nanny: court papers https://t.co/T4hVCGZTgp pic.twitter.com/dOq91SVN0c — New York Post (@nypost) August 11, 2025

《紐約郵報》取得法庭文件顯示，2023年12月25日，彼得看著妻子抱著4個月大的女兒，當面開口提出離婚要求，隨後在孩子面前大聲咒罵，並且獨自離家。6天後，他與安妮前往佛州高檔飯店約會，並在接下來幾個月內玩遍各州。

現年27歲的安妮2019年開始擔任古德溫家的保姆，當時她還在就讀維吉尼亞大學，新冠肺炎期間與雇主一家人同住將近1年，與孩子們關係親密，甚至被稱為「姐姐」。後來，彼得聘請安妮到自己的公司任職，這位年輕的前保姆也一路晉升為副總裁。

早在2020年底，卡拉就曾表示，她對於丈夫與安妮的互動感到「不安」，但持續遭到彼得忽視。

法庭文件顯示，彼得今年1月正式提出離婚申請。夫妻倆有簽署婚前協議，而卡拉要求分得一半婚姻財產、子女撫養費及50萬美元的法律費用，目前共同擁有孩子的監護權。