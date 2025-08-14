　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國政府近日遭《彭博社》指出，已要求中國國內本土企業，避免使用英偉達（輝達）H20晶片。對於相關消息，中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上，也做出回應。

一名路透社記者向林劍提問，「據報導，中國已要求本土企業，避免使用英偉達（輝達）H20晶片，尤其是用於政府或與國家安全相關的工作，此前，中國監管機構已就晶片安全隱患問題，約談英偉達表達擔憂，中方對此有何評論？」

林劍對此僅回應，「我不了解你提到的情況。」他並未多做出任何明確回應，引發各界猜想。

▲中國外交部發言人林劍避答。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍避答。（圖／翻攝大陸外交部）

知情人士先前向《彭博社》透露，過去幾週，中國當局向一系列企業發出通知，阻止他們使用這種不太先進的半導體。在指導方針中，北京對於國營企業或私人公司，在任何與政府或國安相關的工作中使用輝達H20晶片，採取了特別強硬的反對立場。

北京曾對H20人工智慧晶片的潛在安全風險表達擔憂，在這次寫給企業的一些信件裡，也包括了一系列問題，例如為什麼要購買輝達H20晶片而非國產產品，是否在輝達硬體發現任何安全問題等。

針對安全疑慮，輝達表示其產品沒有允許遠端訪問或遠端控制的「後門」。在另一份聲明中，輝達指出「H20並非軍用產品，也不是設計來用於政府基礎設施」，中國擁有充足的國產晶片供應，「政府運作不會、也從未依賴美國晶片。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狼校長性侵10女童重判15年　南投縣府稱包庇人員「情節輕微」
大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動
阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」
「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不
快訊／雙普會台灣16日凌晨3時30分登場！　會後聯合記者會
被要求去找工作…41歲逆孫「持刀狂捅死阿嬤」！　村長曝背景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

5歲女調車座椅竟「壓死後座2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元

王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍　預計下半年可投產問世

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母回頭見兒臉色鐵青　崩潰急送醫

中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

南早：中國水電站因安全考慮　棄用西方工業控制晶片

館長看天安門閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

5歲女調車座椅竟「壓死後座2歲弟」　家長怒向車企求償836萬元

王毅會見泰外長瑪里　中方支持泰柬對話協商「重建互信、重歸於好」

陸最新研究提升鋰電池續航力2-3倍　預計下半年可投產問世

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母回頭見兒臉色鐵青　崩潰急送醫

中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

大陸屈公病「上海列有一定風險地區」　我疾管署：暫不調高警示

管麟認了同居宋偉恩　「相處像老夫老妻」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

性侵妻女近400次！　紐西蘭變態酪農「硬上母牛」逼家人看

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　1991年中日聯隊慘劇讓人發毛

颱風過後「喝山泉水」喝到沒命！　高雄風災3人染類鼻疽亡

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

大陸熱門新聞

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃 100％蚊子已出現抗藥性

懸賞「活人獎80萬」找登山失蹤男友

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母崩潰急送醫

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

揭露731暴行！94歲清水正男「刺痛」日本

更多熱門

相關新聞

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂(4766)今（14）日召開2025年第2季法人說明會。南寶表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，仍目標今年營收再創新高不變。此外，南寶在今年第2季達成歷史新高的營業利益率，並且將持續保持優異的營運表現，維持優於同業的營業利益率。

輝達晶片「後門」大開？　　

輝達晶片「後門」大開？　　

232調查結果「恐延遲數周公布」

232調查結果「恐延遲數周公布」

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密 求償9999萬人民幣

陸半導體設備龍頭企業控美企竊密 求償9999萬人民幣

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

關鍵字：

H20晶片中國外交部英偉達半導體林劍輝達

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面