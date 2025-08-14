中國已要求本土企業避用「輝達H20晶片」？　陸外交部：我不了解

▲美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）



記者廖翊慈／綜合報導

中國政府近日遭《彭博社》指出，已要求中國國內本土企業，避免使用英偉達（輝達）H20晶片。對於相關消息，中國外交部發言人林劍13日在例行記者會上，也做出回應。

一名路透社記者向林劍提問，「據報導，中國已要求本土企業，避免使用英偉達（輝達）H20晶片，尤其是用於政府或與國家安全相關的工作，此前，中國監管機構已就晶片安全隱患問題，約談英偉達表達擔憂，中方對此有何評論？」

林劍對此僅回應，「我不了解你提到的情況。」他並未多做出任何明確回應，引發各界猜想。

▲中國外交部發言人林劍避答。（圖／翻攝大陸外交部）

知情人士先前向《彭博社》透露，過去幾週，中國當局向一系列企業發出通知，阻止他們使用這種不太先進的半導體。在指導方針中，北京對於國營企業或私人公司，在任何與政府或國安相關的工作中使用輝達H20晶片，採取了特別強硬的反對立場。

北京曾對H20人工智慧晶片的潛在安全風險表達擔憂，在這次寫給企業的一些信件裡，也包括了一系列問題，例如為什麼要購買輝達H20晶片而非國產產品，是否在輝達硬體發現任何安全問題等。

針對安全疑慮，輝達表示其產品沒有允許遠端訪問或遠端控制的「後門」。在另一份聲明中，輝達指出「H20並非軍用產品，也不是設計來用於政府基礎設施」，中國擁有充足的國產晶片供應，「政府運作不會、也從未依賴美國晶片。」