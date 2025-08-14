　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

輝達晶片「後門」大開？　陸專家：美政府能做到連廠商都不知

大陸中心／台北報導

輝達晶片近期遭中國大陸質疑是否「開後門」。儘管輝達（英偉達）方面表示H20晶片「沒有後門」，但大陸相關專家對《環球時報》表示，美國政府部門有多種技術途徑為晶片設置「後門」，甚至可能連廠商自己都不知道。

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

▲▼美國晶片大廠輝達（Nvidia）。（圖／路透）

今年5月，美國議員提出名為《晶片安全法》的提案，要求所有高端人工智慧（AI）GPU和AI晶片，必須在180天內設置「位置追蹤」技術，以確保這些晶片不會流入特定國家，尤其是中國大陸。

支持這一提案的美國國會議員福斯特（Bill Foster）還鼓吹，對於未獲得出口許可的晶片，將遠端阻止其啟動，從而解決AI晶片大規模走私的問題。有美國AI領域專家透露，英偉達算力晶片「追蹤定位」「遠端關閉」技術已成熟。這引發外界對「中國特供版」H20晶片可能存在「後門」漏洞的廣泛猜測。

▲▼輝達（NVIDIA）首度參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼輝達（NVIDIA）參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

《環球時報》報導，北京郵電大學網路空間安全學院研究員劉欣然近日表示，儘管英偉達公司否認H20晶片具備「追蹤定位」和「遠端關閉」功能，但由於該晶片的大部分設計細節仍處於高度保密狀態，且關鍵驅動與固件具有閉源特性，進一步增加了晶片級「後門」檢測的難度，因此在短時間內難以進行有效的逆向驗證。

據介紹，所謂硬體「後門」是一種被故意植入到硬體設備中的惡意電路或代碼，它允許攻擊者繞過正常的安全機制，獲取對設備的未授權訪問。

360集團創始人周鴻禕近日接受《環球時報》記者採訪時表示，從技術層面而言，給晶片增加「後門」，無論是從硬體還是軟體層面都具備高度可行性。例如此前就有晶片廠商為主CPU增加了一個小CPU，用於控制和監視主CPU的工作狀態。

他表示，這種小CPU自帶微型作業系統，具備通信功能，能夠根據廠商預置軟體執行特定任務。儘管晶片廠商說這種增加小CPU的設計是用於強化系統管理，但如果其軟體存在不小心留下的漏洞或者故意設置的「後門」，幕後黑手就很可能利用它進行隱秘操作。

報導還說，美國情報部門早已實施過這種在硬體層面增加「後門」的做法。英偉達公司在8月5日發表的聲明中就提到「Clipper晶片」的經驗教訓。

1993年美國國家安全局要求為美國電話電報公司推出的保密通話設備安裝Clipper晶片，確保美國政府部門能夠通過該晶片中的金鑰託管系統，獲取通話內容。但後來安全研究人員發現，此一系統存在重大缺陷，可能反過來會導致惡意方篡改軟體。正如英偉達公司在聲明中所說，「Clipper晶片內置後門被證明是錯誤的做法」，美國情報機構也由此增加了新的不光彩記錄。

另外一個例子是，管理引擎（ME）是一個嵌入在英特爾晶片組上的獨立微控制器，自2008年起被集成到幾乎所有的英特爾CPU中。2017年，俄羅斯安全公司的研究人員在其固件中發現了一個特殊的隱藏位，如果將其設置為「1」可以禁用ME的功能。據稱，美國國家安全局可能要求英特爾在ME中預留這個「後門開關」，以便在特定場景下關閉ME。

▲▼輝達（NVIDIA）首度參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

除了硬體「後門」外，周鴻禕表示，從軟體層面安置「後門」程式無需硬體改動，也更易實現。

他舉例說，GPU是很複雜的晶片，相應的驅動程式也非常複雜，更容易隱藏「後門」程式，這類隱藏在驅動程式裡的「後門」代碼，可以根據WiFi資訊收集設備的具體位置以及設備的工作時長等資訊，也就實現了「追蹤定位」功能。由於GPU驅動程式會不定期升級，通常很難對所有驅動程式的升級包進行全面安全檢查，這就給幕後黑手悄悄在某次驅動程式升級時安插「後門」提供了機會。

周鴻禕表示，即便美國晶片等硬體廠商不配合，美國情報部門也可能私自在其產品內安置「後門」。他舉例說，美國某情報機構人員曾入侵一家美國硬碟公司，在該公司全新生產的硬碟固件中安置有問題的代碼，進而收集這些硬碟使用者的涉密資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒　2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

「楊柳」快閃廣東不到1天…街道成汪洋！　多地發布暴雨紅色預警

輝達晶片「後門」大開？　陸專家：美政府能做到連廠商都不知

華南版《南京照相館》　日學者捐贈照片「悲壯口號」日侵華鐵證

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

黎智英國安案結案陳詞　因天氣惡劣延後

陸擬加強新能源汽車監管　禁止輔助駕駛當自動駕駛

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：算力總規模全球第二　「缺芯少魂」問題逐步解決

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

陸委會：退將、公務員禁止參加中共「九三閱兵」　最重剝奪退休俸

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒　2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

「楊柳」快閃廣東不到1天…街道成汪洋！　多地發布暴雨紅色預警

輝達晶片「後門」大開？　陸專家：美政府能做到連廠商都不知

華南版《南京照相館》　日學者捐贈照片「悲壯口號」日侵華鐵證

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

黎智英國安案結案陳詞　因天氣惡劣延後

陸擬加強新能源汽車監管　禁止輔助駕駛當自動駕駛

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

陸數據局：算力總規模全球第二　「缺芯少魂」問題逐步解決

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

【還是換你扛吧】颱風中撐傘堅強挺進...直到雨傘投降的那一刻QQ #高雄

大陸熱門新聞

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

「楊柳」來了！福建居民嚇：壓迫感太強

陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃 100％蚊子已出現抗藥性

懸賞「活人獎80萬」找登山失蹤男友

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

淘寶首位程序員退隱！已身價百億

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

揭露731暴行！94歲清水正男「刺痛」日本

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

更多熱門

相關新聞

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！　學者嘆5字

美國總統川普近日同意晶片大廠輝達向聯邦政府繳納對中國銷售額的15%作為代價，換取出口H20人工智慧晶片的許可，同時公開要求英特爾執行長陳立武辭職。美媒指出，美國經濟史上從未有企業需付費取得政府出口同意的案例，川普此舉幾乎成為全球晶片產業的「總司令」。

輝達效應太猛！　北市每3人買預售「就有1人選北投」

輝達效應太猛！　北市每3人買預售「就有1人選北投」

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

輝達售中晶片分潤　白宮：可能擴及更多公司

北京敦促中企　勿用輝達H20晶片

北京敦促中企　勿用輝達H20晶片

輝達售中晶片川普抽成15%　美律師怒了

輝達售中晶片川普抽成15%　美律師怒了

關鍵字：

輝達晶片安全法

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面