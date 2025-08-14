盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

▲凌濤不忍了！開嗆黨內反朱派。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席，讓挺盧大將、前國民黨副秘書長李乾龍相當驚訝，並強調「朱立倫已經說過很多次要華麗轉身。」前中廣董事長趙少康也說，目前朱立倫看起來連任機率很高，「但這樣對國民黨是好事嗎？」讓朱嫡系、桃園市議員凌濤今（14日）開炮，特定人士東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，「把黨主席選舉當成自己的求職大會」，這些人適可而止吧？

國民黨主席改選在即，傳黨內呼聲最高的盧秀燕放棄參選，讓挺盧派、反朱派錯愕，紛紛出來喊話盧秀燕必須參選，提醒朱立倫該轉身。凌濤對此痛批，全黨為了823還在奮力作戰，黨內議題不要讓前線將士寒了心，從上次的「麻將翻桌CF」、「零日青鳥攻擊CF」，726首波大罷免全黨從上到下、各地聯防團結完封，黨中央團隊再次發揮最大創意空間，今天上午朱立倫還與青年夥伴推出「萊爾校長CF」，希望結合藍白力量，與中間選民及民眾黨夥伴共同努力推進核三延役公投，讓台灣走正確的能源方向。

凌濤指出，現在全黨都在衝刺核三延役公投與反罷動員，是因為大家都很清楚，國民黨仍沒有到可以鬆懈的時刻，賴清德與民進黨顯然並沒有在726獲得教訓，反而變本加厲，這一刻仍是全黨必須挺身戰鬥的時刻，再一次讓民意教訓民進黨。

凌濤直言，正值任期屆滿之年，朱立倫期盼黨內討論不要讓作戰產生紛亂，所以早在五月就直白拋出「順利交棒」，而在726完封勝利的隔幾天，再度於中常會提及「放心交棒」，時程訂在823之後，希望823之後大家有充分時間表態，結果特定人士，東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，「把黨主席選舉當成自己的求職大會。」

凌濤說，如果國民黨走向一個新階段，少數特定人馬的起手式是批鬥攻擊，未來會是一個團結的國民黨嗎？「我相信朱立倫主席、盧秀燕市長、蔣萬安市長，以及多位被點名的人士，823前對這些炒作都會很無奈，也很困擾」，戰鬥未結束，就由少數人開始炒作，只怕會讓目前正在努力奮戰的將士心寒。最後，他強調，眼下還有七位立委奮力反惡罷、還有重啟核三延役公投要努力，「這些人適可而止吧？」