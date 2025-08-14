台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

▲外送平台首度公開稱霸台中的「咖哩三冠王」。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中人最愛外送美食出爐！foodpanda數據顯示，2024年咖哩美食在台中年銷量突破2億元，而最夯店家前三名，冠軍是以擁有美味神秘辣椒、超高CP值的「HOME28咖哩」奪下，小次男咖哩所也上榜。

根據最新統計，2024年台中地區咖哩外送勇奪全台第一，登上今年台中美食外送「最強黑馬」寶座，且今年3月至8月期間，咖哩訂單銷量也比全台平均激增4倍，深受台中人喜歡。

▲「HOME28 咖哩（台中樹孝店）」奪下冠軍寶座。

foodpanda首度公開台中最夯3大咖哩名店，由「HOME28 咖哩（台中樹孝店）」奪冠，Google擁4.8顆星評價、以濃厚熟成風味、美味神秘辣椒與高CP值套餐累積忠實粉絲。

再來為主打日式職人風格與口味多變的「丸勝咖哩」，Google有4.4顆星評價；第三名是「小次男咖哩所（成功總店）」，擅長濃郁醬香與大份量聞名，Google也有4.4顆星評價。

▲台中咖哩名店地圖大公開。※點圖放大

另外，像是「口力口里日式咖哩食堂（東海店）」、「泰潮泰式料理（西屯逢甲店）」、「泰宵張南洋咖哩」、「門前隱味一星咖哩」等，也都是在地人超愛的高評價咖哩店。

▲Uber Eats首度公開好市多熱銷排行。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats則攜手美式賣場「好市多」推出外送服務，近日也首度公開「好市多熱銷排行榜TOP10」，其中「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，再來依序為「科克蘭豪華凱薩沙拉」、「空運美國華盛頓櫻桃」、「科克蘭全脂鮮乳」、「科克蘭烤雞大腿」、「空運美國藍莓」、「科克蘭冷凍帶尾特大養殖生蝦仁」、「產銷履歷香蕉」、「KeepCool好市多插圖購物袋」、「科克蘭三層抽取衛生紙」。

外送服務上線至今，根據數據顯示，好市多訂單平均為3至4樣商品，且當中超過7成是購買4樣商品以內的「小單」，好市多內湖店於尖峰時段創下「每分鐘1單」的驚人訂購量，北投店也創下在平台單筆訂單近3萬元的生鮮雜貨最大單紀錄。