郭智輝參加「快樂在一起」晚宴　藍委批：百姓泡水裡、官員泡酒裡

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）



記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝被爆出，8月1日全台灣被美國總統川普宣布對等關稅疊加稅率為20%時，在福容飯店以「當我們快樂在一起」設宴，招待監察委員趙永清，以及前中研院長翁啟惠等人。對此，國民黨立委許宇甄轟，郭智輝不僅在核三延役與能源政策上口吻傲慢、輕視民意，對高關稅衝擊更是故意隱瞞「疊加真相」，治水工程一拖再拖，人民泡在水裡，他卻泡在酒杯裡。

許宇甄痛批，在這種天災肆虐和關稅壓迫的時刻，經濟部長郭智輝、監察委員趙永清，卻被拍到參加「當我們快樂在一起」的高檔晚宴，他們在裡面舉杯暢飲、燈光搖曳，桌上美酒佳餚不斷，笑聲和杯影交錯。外面是泥水滾滾的街巷、滿臉倉惶的災民，裡面卻是觥籌交錯的富貴景象，對比刺眼到讓人火冒三丈，賴政府有這樣的官員，難怪賴清德民調會只剩33%。

許宇甄直言，白居易詩中「食飽心自若，酒酣氣益振」原本描寫唐代官員酒足飯飽的愉悅，但下一句才是重點，「是歲江南旱，衢州人食人。」百姓苦到要吃人為生，官員卻在盛宴中豪飲，千年過去，這種諷刺場景竟活生生出現在今天的台灣，而帶頭的還是經濟部長。

許宇甄指出，郭智輝不僅在核三延役與能源政策上口吻傲慢、輕視民意，對高關稅衝擊更是故意隱瞞「疊加真相」，讓產業在資訊黑箱裡被迫承擔損失；治水工程一拖再拖，人民泡在水裡，他卻泡在酒杯裡。趙永清身為監察委員，本該獨立監察行政，結果和經濟部長、有錢人同桌暢飲，把監察的中立和尊嚴都喝光了。他對狗搭公務車美容這種荒唐事不敢追查，如今倒有心情在外面享樂，這種監委還有什麼好尊重的？

許宇甄痛斥，歷史的諷刺不會自己消失，它只是換上新衣服再回來。今天台灣雖不至於人吃人，但人民正被高關稅、天災、通膨等多重壓力壓得喘不過氣。郭智輝、趙永清在民怨沸騰之際，還能與權貴、富豪開心舉杯，那句「食飽心自若，酒酣氣益振」早已不是詩，而是對他們政治良知的判決書。你們怎麼還有臉繼續坐在政府高位？怎麼還有臉不立刻下台道歉。

