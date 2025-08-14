駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

▲國民黨立委徐巧芯日前出席立法院外委會秘密會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德政府與美談判對等關稅挨批黑箱，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，7日立法院外委會召開秘密會議讓藍白立委都可以看協定內容，結果國民黨立委徐巧芯等連進去看都沒有，放棄自己監督的機會。對此，徐巧芯今（14日）回擊，請陳培瑜道歉；她有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了，當天陳培瑜還坐在她附近，陳身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠。

陳培瑜在社群媒體Threads表示，「國民黨多次批評黑箱談判，然而美國跟每個國家都簽訂保密協定，上週國防外交委員會也召開秘密會議讓藍白立委都可以看協定內容，黃國昌、馬文君、徐巧芯這些最喜歡喊監督、批評黑箱、最在乎國防的人卻連進去看都沒有，放棄自己監督的機會」。

陳培瑜也說，「十年前的服貿協定才是真正的黑箱，國民黨的行為每次都證實什麼叫「做賊喊抓賊」。每進到一個階段，政府都會適時公布對美關稅談判的進度，也不斷與產業對接，提出應對政策。面對關稅挑戰，我們不退縮、不投降，政府會持續在談判桌上替台灣爭取最大利益，守住人民生計與國家尊嚴」。

對此，徐巧芯說發聲明強調，「請陳培瑜道歉，停止抹黑造謠」。徐巧芯表示，陳培瑜公然造謠，國防外交委員會的機密會議她有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了。當天媒體都有看到她入場，陳培瑜還坐在她附近，她當天是第一個質詢的，陳不可能沒看到。陳身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠。