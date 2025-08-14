　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

▲國民黨立委徐巧芯日前出席立法院外委會秘密會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委徐巧芯日前出席立法院外委會秘密會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統賴清德政府與美談判對等關稅挨批黑箱，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，7日立法院外委會召開秘密會議讓藍白立委都可以看協定內容，結果國民黨立委徐巧芯等連進去看都沒有，放棄自己監督的機會。對此，徐巧芯今（14日）回擊，請陳培瑜道歉；她有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了，當天陳培瑜還坐在她附近，陳身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠。

陳培瑜在社群媒體Threads表示，「國民黨多次批評黑箱談判，然而美國跟每個國家都簽訂保密協定，上週國防外交委員會也召開秘密會議讓藍白立委都可以看協定內容，黃國昌、馬文君、徐巧芯這些最喜歡喊監督、批評黑箱、最在乎國防的人卻連進去看都沒有，放棄自己監督的機會」。

陳培瑜也說，「十年前的服貿協定才是真正的黑箱，國民黨的行為每次都證實什麼叫「做賊喊抓賊」。每進到一個階段，政府都會適時公布對美關稅談判的進度，也不斷與產業對接，提出應對政策。面對關稅挑戰，我們不退縮、不投降，政府會持續在談判桌上替台灣爭取最大利益，守住人民生計與國家尊嚴」。

對此，徐巧芯說發聲明強調，「請陳培瑜道歉，停止抹黑造謠」。徐巧芯表示，陳培瑜公然造謠，國防外交委員會的機密會議她有參與，有秘密質詢，也有看資料，甚至整份文件都背起來了。當天媒體都有看到她入場，陳培瑜還坐在她附近，她當天是第一個質詢的，陳不可能沒看到。陳身為民進黨的黨團幹部，請不要抹黑造謠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報　下到晚上
26歲女走路遭軍人撞死　畫面曝光
快訊／陳佩琪法庭暴走！怒嗆審判長　哭趴旁聽席
無敵好用「表情貼」快消失！萬人崩潰：想花錢買　LINE回應了
言承旭赴金寶山弔大S！　「道明寺來了」哀痛拭淚
盧秀燕不選黨主席誰接？　蔣萬安表態：我完全不考慮參選
普發現金有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

郭智輝參加「快樂在一起」晚宴　藍委批：百姓泡水裡、官員泡酒裡

遭白批拖延審查青年基本法　林宜瑾嗆「投機愛蹭」：說謊不打草稿

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

行政院會爆口角？　蔣萬安聲援盧秀燕開酸：別只想著快樂在一起

盧秀燕不選黨主席誰來接？　蔣萬安明確表態：我完全不考慮參選

楊柳也釀災情　綠委提案納入《丹娜絲颱風災後復原條例》通過

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

延宕32年「行政區劃程序法」完成初審　建立行政區域調整規則

郭智輝參加「快樂在一起」晚宴　藍委批：百姓泡水裡、官員泡酒裡

遭白批拖延審查青年基本法　林宜瑾嗆「投機愛蹭」：說謊不打草稿

《青年基本法》逐條審查　4小黨籲加速通過「將18歲公民權納入」

駁未出席關稅秘密會議　徐巧芯要陳培瑜道歉：當天她還坐我附近

行政院會爆口角？　蔣萬安聲援盧秀燕開酸：別只想著快樂在一起

盧秀燕不選黨主席誰來接？　蔣萬安明確表態：我完全不考慮參選

楊柳也釀災情　綠委提案納入《丹娜絲颱風災後復原條例》通過

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

西屯H1預售賣出137億　一類物件賣贏百坪豪宅

佳世達Q2醫療與智能方案齊創高　第三季續看穩定成長

YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

辛辛那提超級爆冷！　世排136阿特馬納逆轉弗里茲摘勝

弟弟失聯多日…新北男開門驚見「人陳屍住處」！報警一查真相曝光

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

拜登兒爆她靠「淫魔富商」牽線認識川普　梅蘭妮亞喊告求償300億

黃鐙輝結婚頭一年就想離婚　想勸和大牙跟前夫　「不發脾氣是本事」

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

普發1萬有望加速！　綠黨團：盼在野支持8月底通過修正案

更多熱門

相關新聞

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

蔣萬安為盧秀燕槓行政院：別只想著快樂在一起

美國8月7日啟動最新對等關稅政策，其中台灣採取「疊加」稅率，在原本關稅稅率上額外加上20%，儘管政府強調稅率屬於暫時性，但仍引起民怨。台北市議員侯漢廷今（14日）爆料，點名美國1日公布台灣關稅稅率當天，經濟部長郭智輝竟然在福容大飯店宴客，而且主題是「當我們快樂在一起」。台北市長蔣萬安受訪時也諷刺，行政院應該要面對民意，「不要只想著快樂在一起。」

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

台灣7月出口飆新高　緊急需求掀貿易熱潮

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

關鍵字：

徐巧芯陳培瑜外委會關稅

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面